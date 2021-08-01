Израиль утилизирует 80 тысяч доз вакцин от COVID-19

Израиль намерен утилизировать 80 тысяч доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщает Times of Israel.

Уточняется, что речь идет о вакцине, срок годности которой истек в полночь 1 августа. По информации издания, примерная стоимость подлежащих уничтожению препаратов - шесть миллионов шекелей (1,8 миллиона долларов).

Ранее сообщалось, что израильская фармацевтическая компания намерена в ближайшее время приступить к испытаниям новой вакцины от коронавируса, которая будет в таблетках. По мнению разработчика, появление такого препарата изменит ход прививочных кампаний, особенно в странах, испытывающих трудности с доставкой и введением обычных вакцин.