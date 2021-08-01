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01.08.2021 22:00
Рубрика: Экономика

Как поведет себя курс рубля в августе

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(8523)
Курс рубля, обычно тяготеющий в августе к снижению из-за сезона отпусков и нисходящей динамики нефтяных цен, в последний месяц лета этого года, наоборот, может укрепиться к доллару, допускают аналитики. Такую динамику российской валюты, по сути, определили заявления и действия двух центробанков - Банка России и Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Позитивная для рубля динамика стала очевидной по итогам торгов в пятницу. Тогда впервые с конца июня доллар опустился ниже отметки 73 рубля. Для рубля позитив связан с ростом нефтяных цен, а также с состоянием денежно-кредитной политики в России, говорит руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Варвара Пономарева.

Аналитики рассказали, чем можно заменить доллар

Так, 23 июля Банк России впервые за семь лет повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - до 6,5%. Этот шаг помимо прочего повысил привлекательность рубля в операциях carry-trade (способ заработка инвесторов за счет разницы процентных ставок в разных странах, например кредит в долларах и евро под низкий процент и покупка на них рублей, а затем российских ОФЗ с более высокой доходностью, чем в США или Европе). Более того, риторика ЦБ и последние данные по недельной инфляции пока не предполагают высокую вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (то есть скорого нового повышения ключевой ставки), в связи с чем зарубежные инвесторы предпочитают не дожидаться будущих действий регулятора и усиливают покупки рубля, говорит Пономарева.

Зарубежные инвесторы увеличивают покупки рубля после повышения ключевой ставки

Кроме того, после заседания ФРС США 28 июля ее глава Джером Пауэлл заявил, что ключевые макроиндикаторы американской экономики далеки от уровней, при которых регулятор будет готов начать сворачивать монетарное стимулирование (то есть повышать базовую ставку с нулевого уровня и хотя бы уменьшать объем выкуп облигаций с рынка). "Участники рынка увидели в этом намек на то, что ФРС, вероятно, будет действовать медленнее в направлении нормализации денежно-кредитной политики, нежели это ожидалось ранее, что и спровоцировало ослабление доллара", - говорит аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева. По ее мнению, в августе эти настроения будут сохраняться, способствуя росту спроса на условно рисковые валюты, в том числе и рубль.

По прогнозу Зайцевой, в августе российская валюта будет стоить 72-75 рублей за доллар. Пономарева ожидает диапазона в 72,5-74,5 рубля за доллар.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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