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Рубрика: В мире

Как в различных странах мира решают проблему вакцинации граждан

Текст: Максим Макарычев
Власти ряда стран, которые приняли комплекс мер в отношении вакцинации, включая стимулы и жесткие законодательные акты, натолкнулись на различную реакцию: от массовой поддержки своих действий до волны протестных акций.
Фото: Муса Салгереев/ТАСС Фото: Муса Салгереев/ТАСС
Фото: Муса Салгереев/ТАСС

На фоне глобального всплеска новых инфекций, вызванного дельта-вариантом, правительства, корпорации, организации и университеты по всему миру начали настаивать на вакцинации, предпринимая шаги, которые охватывают весь спектр мер: от тестирования для работников, которые отказываются от прививок до полной изоляции их участия в общественной жизни, как на днях распорядился президент Филиппин Родриго Дутерте.

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Дания первой ввела всеобщую вакцинацию, которая не встретила возражений у граждан. В Италии и Франции, однако, эти меры побудили тысячи людей выйти на улицы. Участники акций протеста высказали свое несогласие с планами властей, потребовавших наличия прививочных карт в ресторанах, при посещении музеев и на спортивных мероприятиях. Протесты продолжились в этих двух странах в выходные, когда тысячи людей вышли на демонстрацию в Париже и других городах Франции в субботу, в то время как итальянцы маршировали в Риме, Милане и Неаполе вторую неделю подряд. Германия и Великобритания до сих пор сопротивлялись данному подходу, в то время как вакцинация настолько популярна в Испании, что различные стимулы и строгие меры в отношении непривитых не считаются необходимыми за отсутствием возражений на сей счет.

Дискуссии в отношении обязательной вакцинации обострились в США, где президент Джо Байден в четверг присоединился к крупным корпорациям, включая Google, Facebook и MGM Casinos, а также к мэрам Калифорнии и Нью-Йорка, настаивая на прививках или тестировании госслужащих. Байден объявил о новом комплексе мер, требующих от работников федеральных министерств и агентств предоставления документов о вакцинации или прохождения регулярных тестов, не реже раза в месяц, требований к маскам и ограничений на поездки. Подобные действия поддержал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который объявил, что к вакцинированным австралийцам будут применяться "особые льготные правила", поскольку они представляют меньший риск для здоровья.

По оценке экспертов, глобальные усилия по продвижению вакцинации в ряде стран обусловлены сочетанием ряда факторов, не в последнюю очередь всплеском инфекций, вызванных дельта-вариантом, а также печальным опытом ряда стран, в том числе Соединенных Штатов, чьи кампании вакцинации потерпели неудачу, не достигнув обозначенных целей. Это, в свою очередь, создало новую общественно-политическую тенденцию, вызванную напряженностью между вакцинированными людьми, которые стремятся вернуться к нормальной жизни, и теми, кто отказывается от прививок, отмечает Guardian.

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Во Франции почти пять миллионов человек получили первую дозу и более шести миллионов - вторую дозу за две недели после того, как президент Эмманюэль Макрон объявил, что ограничительные правила для непривитых распространятся на рестораны и многие другие общественные места. До этого потребность в вакцинации снижалась в Пятой Республике в течение нескольких недель. Спрос на вакцины в Италии также увеличился на целых двести процентов в некоторых регионах после того, как правительство объявило о предстоящем введении собственного "зеленого пропуска". Во Франции, где планы в отношении вакцинации оцениваются наблюдателями, как самые жесткие и продвинутые, с августа данный "паспорт здоровья" будет требоваться для посещения большинства общественных мест, а также для дальних поездок и путешествий, и для всего медицинского персонала. Хотя данную меру поддерживает около 60 процентов населения, критики действий Макрона осудили эту политику как "авторитарную". Кроме того, эти планы сопряжены с риском политических акций в отпускной сезон, как это уже происходило во время протестных митингов во французских городах, что является необычным явлением для летнего затишья политической активности в стране.

До сих пор, отмечают аналитики, большинство развитых государств предпочитали применять политику "кнута и пряника", облегчая вакцинированным людям доступ к работе, отдыху и путешествиям. Другая идея заключается в материальном поощрении вакцинации, например, как вознаграждение в размере 100 долларов, которое Байден призвал поддержать власти штатов и предложить его американцам, впервые сделавшим прививку. Подобный подход поддержало чешское правительство, которое в пятницу предложило два дополнительных дня отпуска сотрудникам, которые сделали прививку.

Фото: AFP/ANDREA PATTARO
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По словам Джулиана Савулеску, профессора Оксфордского университета, существуют условия, которые, по его мнению, должны быть выполнены властями для обязательной вакцинации. По его словам, это необходимо сделать, если существует серьезная угроза общественному здоровью, вакцина безопасна и эффективна, обязательная вакцинация имеет более высокий профиль затрат и выгод по сравнению с другими альтернативами, а уровень принуждения граждан к вакцинации не ущемляет их гражданские права и свободы.

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