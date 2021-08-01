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01.08.2021 22:15
Рубрика: Происшествия

КС РФ запретил держать сотрудников в подвешенном состоянии на коротких контрактах

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(8523)
Девятый кассационный суд общей юрисдикции защитил всех граждан от режима работы в подвешенном состоянии на коротких контрактах. Третья инстанция в обзоре судебной практики сделала специальное разъяснение: нельзя без веских причин заключать с сотрудниками срочные договоры, то есть контракты на определенный срок.

"Для многих работодателей удобно, когда отношения с сотрудником оформляются на определенный срок, - пояснил "РГ" член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев. - Сотрудник находится постоянно под угрозой того, что с ним просто могут не продлить договор и при этом никаких дополнительных социальных гарантий в этом случае он не получит. Работодатель остается в выигрышной позиции, а работник остается в позиции зависимого лица от воли своего работодателя".

Фото: istock
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Но так нельзя. Закон, продолжает юрист, предусматривает конкретные случаи, когда работодатель может предложить заключить срочный трудовой договор.

"При этом причина заключения договора на определенный срок должна быть прописана в самом договоре", - подчеркивает Антон Бибаров-Государев.

В качестве примера кассационный суд привел дело женщины-бухгалтера из Амурской области. Университет, в котором она проработала более 13 лет, регулярно заключал с ней срочные контракты. А когда она ушла в декрет, вуз дождался истечения срока контракта и уволил ее. Мол, ее время вышло.

Руководство университета искренне было уверено, что нашло лазейку, как совершенно законно избавляться от молодых мам. Но нет, руководители ошиблись: это было совершенно незаконно.

"Если характер работы позволяет установить трудовые отношения на неопределенный срок, то возможность заключения с работником срочного трудового договора исключается, - особо указал Девятый кассационный суд. - Действие срочного трудового договора не может превышать пяти лет".

Как рассказал советник Федеральной палаты адвокатов России Александр Боломатов, суды переполнены спорами о признании незаконными увольнений и восстановлении на работе, подавляющее большинство из которых разрешается в пользу работника.

Для того чтобы взять человека на временный контракт, у работодателя должны быть веские причины, перечисленные в законе

"Причина - процедуры расторжения трудовых договоров по различным основаниям настолько зарегулированы, что самая незначительная оплошность работодателя может послужить основанием для восстановления работника в должности и взыскания в его пользу среднего заработка", - говорит он. По его словам, срочный трудовой договор заключается, например, на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, на время выполнения временных работ до двух месяцев.Также речь может идти о сезонных работах, работах, связанных с заведомо временным расширением производства или работах, непосредственно связанных с практикой, и в других тому подобных случаях. Список причин, когда допустимо заключить временный контракт, приведен в законе.

"Если планируемая работа не относится к указанным категориям, то работнику необходимо требовать от работодателя заключения трудового договора на неопределенный срок. В противном случае впоследствии придется признавать трудовой договор заключенным на неопределенный срок в судебном порядке", - говорит Александр Боломатов.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Работа Охрана труда

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