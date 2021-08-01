КС РФ запретил держать сотрудников в подвешенном состоянии на коротких контрактах

Девятый кассационный суд общей юрисдикции защитил всех граждан от режима работы в подвешенном состоянии на коротких контрактах. Третья инстанция в обзоре судебной практики сделала специальное разъяснение: нельзя без веских причин заключать с сотрудниками срочные договоры, то есть контракты на определенный срок.

"Для многих работодателей удобно, когда отношения с сотрудником оформляются на определенный срок, - пояснил "РГ" член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев. - Сотрудник находится постоянно под угрозой того, что с ним просто могут не продлить договор и при этом никаких дополнительных социальных гарантий в этом случае он не получит. Работодатель остается в выигрышной позиции, а работник остается в позиции зависимого лица от воли своего работодателя".

Но так нельзя. Закон, продолжает юрист, предусматривает конкретные случаи, когда работодатель может предложить заключить срочный трудовой договор.

"При этом причина заключения договора на определенный срок должна быть прописана в самом договоре", - подчеркивает Антон Бибаров-Государев.

В качестве примера кассационный суд привел дело женщины-бухгалтера из Амурской области. Университет, в котором она проработала более 13 лет, регулярно заключал с ней срочные контракты. А когда она ушла в декрет, вуз дождался истечения срока контракта и уволил ее. Мол, ее время вышло.

Руководство университета искренне было уверено, что нашло лазейку, как совершенно законно избавляться от молодых мам. Но нет, руководители ошиблись: это было совершенно незаконно.

"Если характер работы позволяет установить трудовые отношения на неопределенный срок, то возможность заключения с работником срочного трудового договора исключается, - особо указал Девятый кассационный суд. - Действие срочного трудового договора не может превышать пяти лет".

Как рассказал советник Федеральной палаты адвокатов России Александр Боломатов, суды переполнены спорами о признании незаконными увольнений и восстановлении на работе, подавляющее большинство из которых разрешается в пользу работника.

Для того чтобы взять человека на временный контракт, у работодателя должны быть веские причины, перечисленные в законе

"Причина - процедуры расторжения трудовых договоров по различным основаниям настолько зарегулированы, что самая незначительная оплошность работодателя может послужить основанием для восстановления работника в должности и взыскания в его пользу среднего заработка", - говорит он. По его словам, срочный трудовой договор заключается, например, на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, на время выполнения временных работ до двух месяцев.Также речь может идти о сезонных работах, работах, связанных с заведомо временным расширением производства или работах, непосредственно связанных с практикой, и в других тому подобных случаях. Список причин, когда допустимо заключить временный контракт, приведен в законе.

"Если планируемая работа не относится к указанным категориям, то работнику необходимо требовать от работодателя заключения трудового договора на неопределенный срок. В противном случае впоследствии придется признавать трудовой договор заключенным на неопределенный срок в судебном порядке", - говорит Александр Боломатов.