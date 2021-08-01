Лесной пожар в турецком Бодруме взят под контроль

Лесной пожар в районе турецкого курорта Бодрум на Эгейском побережье Турции взят под контроль, об этом написал в своем Twitter министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

"Пожар в районе Бодрума провинции Мугла взят под контроль​​​. Продолжается работа по охлаждению территории", - сообщил он.

За последние дни в южной и центральной частях Турции было взято под контроль 98 из 107 лесных пожаров. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие.

Число жертв лесных пожаров возросло до шести человек, 410 человек пострадали.