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01.08.2021 07:46
Рубрика: Экономика

Минтруд напомнил о начале выплат пособий на детей-школьников

Текст: Елена Манукиян

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей с 6 лет начнут поступать на счет родителей со 2 августа, напомнили в Минтруде. В министерстве также уточнили, что в понедельник выплаты будут начислены на 17 млн детей. А всего за ними обратились 12,7 млн семей, в которых воспитывается в общей сложности 17,5 млн детей.

Фото: Сергей Михеев
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"Мы предполагаем, что абсолютное большинство родителей детей школьного возраста смогут получить средства именно в августе, потому что заявления продолжают поступать", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе ведомства. При этом подать заявление можно до 1 ноября.

Его можно принести лично в Пенсионный фонд или направить через портал госуслуг. Это вправе сделать один из родителей или законных представителей. Никаких справок для этого не требуется, все необходимые для назначения выплаты сведения проверяются автоматически. Срок рассмотрения заявления - не более 5 дней, после этого в случае принятия положительного решения в течение трех дней на счет родителей придут деньги. В Минтруде обратили внимание, что автоматического начисления единовременной выплаты в этом году не будет.

На назначение выплаты не влияет доход семьи. Получить ее могут родители детей, которым не позднее 1 сентября 2021 года исполнится 6 лет, даже если в школу они в этом году не идут. Пособие перечислят и тем, чьи дети закончили школу в этом году, но на 2 июля этого года им еще не было 18 лет. За родителями ребенка-инвалида право на выплату сохраняется до достижения им 23-летнего возраста, если он продолжает обучение в школе.

Выплата может быть начислена на карту любой платежной системы, то есть для нее не надо заводить карту платежной системы "МИР".

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