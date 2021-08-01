Мишустин: Технически все готово, чтобы начать школьные выплаты со 2 августа

Премьер-министр Михаил Мишустин скорректировал правила единовременных выплат на школьников, чтобы родители начали их получать уже сегодня, 2 августа, а не в середине месяца, как это планировалось изначально.

Речь идет о средствах на подготовку к школе более 20 миллионов детей, объяснил Михаил Мишустин. Фото: РИА Новости

По поручению президента правительство в июле подготовило необходимые документы для так называемых школьных выплат. С 15 июля был открыт прием заявлений. Родителям дали целый месяц, чтобы максимальное их количество смогло подать необходимые данные до начала непосредственно выплат.

"Но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже в понедельник", - заявил Михаил Мишустин, открывая в пятницу заседание правительства. Для этого главе кабмина потребовалось внести изменения в правила осуществления выплаты, которые были утверждены еще в июле. "Чтобы родители получили деньги раньше и у них было больше времени подготовить ребят к школе. А это - свыше 20 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет", - подчеркнул он.

Напомним, что единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей также положена гражданам с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим обучение по основным общеобразовательным программам, или их родителям и законным представителям.

На прошлой неделе председатель правительства совершил рабочую поездку на Дальний Восток и в Иркутскую область. В регионах он обещал помочь с решением ряда актуальных вопросов. Документы о выделении средств были подготовлены незамедлительно. "Выделим 525 миллионов рублей Иркутской области на приобретение медицинского оборудования. Эти средства позволят обеспечить новые строящиеся объекты здравоохранения всем необходимым и открыть их для оказания людям качественной медицинской помощи как можно скорее", - заявил Мишустин. Также правительство подготовило средства для Сахалинской области, чтобы на острове Итуруп смогли дополнительно поставить оборудование в Курильскую центральную районную больницу.

Дополнительную помощь в размере около 460 миллионов рублей получит Хабаровский край. Для этого правительство перераспределит средства внутри программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа". "Хабаровский край сможет направить эти ресурсы на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Комсомольске-на-Амуре и приобретение коммунальной техники для него", - сообщил премьер.

В повестку заседания включили ряд решений для стимулирования развития Крымского полуострова. Республика Крым получит свыше двух миллиардов рублей на реконструкцию и капитальный ремонт водоводов. "Рассчитываем, что это позволит в короткие сроки обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов", - отметил Мишустин. Севастополю выделят около двух миллиардов на обеспечение сбалансированности бюджета города. Средства пойдут в том числе на оплату труда работников здравоохранения и ряд других необходимых расходов.

Родителям дали месяц, чтобы максимальное их количество смогло подать необходимые данные до начала выплат

Кроме того, решено усовершенствовать правила свободной экономической зоны в Крыму. "Увеличим минимальный порог капиталовложений, необходимый для реализации инвестиционного проекта на территории свободной экономической зоны в этих регионах, - рассказал премьер. - Для малого и среднего бизнеса он составит не менее шести миллионов рублей. Для остальных - 60 миллионов в первые три года работы".

По поручению президента правительство подготовило законопроект для улучшения жилищных условий сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел. "В первую очередь нуждающиеся в жилье смогут выбирать - получать им единовременную выплату или готовую квартиру. Тем, кто был уволен со службы по состоянию здоровья или из-за изменения в штате, сохраним право на получение выплаты для покупки жилья", - сказал Михаил Мишустин на заседании. Пенсионеры органов внутренних дел, отработавшие не менее 25 лет, смогут продолжать пользоваться служебными квартирами, пока ожидают жилье.

- Все, кто выбрал своей профессией охрану правопорядка, работают в тяжелых условиях, каждый день проявляют самоотверженность, рискуют своими жизнями. Сегодняшние решения помогут им и их семьям чувствовать себя более защищенными, - заявил глава правительства.

Между тем

Михаил Мишустин распорядился направить дополнительно 2,04 миллиарда рублей на льготные кредиты для системообразующих предприятий. Ранее на эту меру поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса было выделено 3,9 миллиарда.