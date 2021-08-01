Не стало президента журфака МГУ Ясена Засурского

С нами Ясен, мир прекрасен! Так всегда, в шутку и всерьез, но всегда - с любовью, говорили студенты журфака МГУ им. Ломоносова о Ясене Николаевиче Засурском.

Сегодня пришло печальное известие: Ясен больше не с нами. Ушла эпоха. Президент журфака МГУ, декан, бессменный лидер, наставник и патриарх и Дон Кихот отечественной журналистики. Не случайно статуэтка именно этого героя стояла у него в кабинете на самом видном месте.

"Самый ценный экспонат, символ журналиста, - признался однажды Ясен Николаевич журналистам "РГ", которым посчастливилось побывать в этом "алмазном фонде". - Дон Кихот во все времена воюет с ветряными мельницами, мчится на них и чего-то добивается. Смотрите, у моего Дон Кихота здесь даже шпага есть. Как перо".

Пером Засурского написано множество научных работ, монографий. Но нас, тогдашних студентов, он завораживал голосом. Спокойно, негромко, с кафедры исторической 201 аудитории, наш декан рассказывал о развитии мировой журналистики, о людях, которые меняли ее, о своих встречах с журналистами и писателями. Ясен Николаевич дружил с Габриэлем Гарсиа Маркесом, переписывался с Рэем Брэдбери и Куртом Воннегутом: что ни имя - легенда. Он и сам был таким - легендарным.

Вундеркинд. Окончил школу экстерном и поступил в институт после 7-го класса. Больше полувека в профессии - Засурский работал на журфаке со дня его основания в 1952 году. Ясен Николаевич пришёл в МГУ ещё при Сталине. В хрущёвские времена стал основателем и бессменным руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы - "миржур", как называли ее студенты. Менялись лидеры страны - четыре генеральных секретаря и три президента, а Засурский - оставался.

Фанат всего нового, с гордостью и каким-то юношеским задором демонстрировал нам на лекциях диковинку начала 2000-х годов - раскладной телефон-компьютер с миллионом кнопочек. Целовал руки всем дамам на факультете - независимо от возраста. Где еще такое встретишь? Бегал по утрам. После пробежки - на факультет, который мы не мыслили без него. Говорим "Ясен" - подразумеваем "журфак" и наоборот. И так будет всегда. Встретиться с Засурским на главной лестнице журфака было большой удачей.

Рассказы выпускников о своём наставнике, а их у профессора Засурского несколько десятков тысяч), давно превратились в легенды. Есть такая и у меня: после свадьбы в 2012 году мы приехали фотографироваться именно на журфак. Ясен Николаевич поднимался по лестнице во время съемки. Поздравил, конечно, поцеловал руку и сфотографировался с нами на память. Одна из самых ценных фотографий в семейном альбоме.

Коллеги Засурского говорят: "Он - такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны. Он олицетворял Учителя, способного увлечь многочисленных учеников, руководителя, вырастившего сотни кандидатов и десятки докторов наук, человека, который мог поддержать в трудную минуту, разрядить напряжённую обстановку доброй шуткой".

Засурский всегда оставался неким камертоном развития журналистики. Помню, сидя в чудо-кабинете Засурского, мы не могли не спросить: "Ясен Николаевич, от чего надо лечить современную журналистику?". Ответ был предельно четким: "От узкотемия. Журналистике не хватает аналитики и глубины. От газет ждут помощи в понимании того, что происходит". Он напомнил о статье "В защиту газеты", которая была опубликована в The New York Times:

- Ее автор Джонс писал: бумажной газеты, может, и не будет, но газета, как средство познания мира, как объяснение мира - останется, потому что газета - это не бумага. Это, прежде всего, коллектив и главный редактор. У нас сейчас главного редактора воспринимают в основном как администратора, а на самом-то деле он - главная фигура, он режиссер: выделяет главное, определяет, о чем нужно написать. Газета - институт, который учит думать и дает возможность понять, что происходит в мире.

А еще Засурский всегда был твердо уверен: журналистами не должны становиться люди недобросовестные, те, кто ищет легкой славы и легкого успеха.

"Журналистика - это труд, пот, иногда и кровь, - подчеркивал Ясен Николаевич. - Это упорная работа. Людей, которые хотят пользоваться газетой для того, чтобы решать какие-то свои дела, "гешефты", нельзя допускать в газету. Они опасны. Газета требует честности и служения истине, читателям".

Досье "РГ"

Ясен Николаевич Засурский родился в Москве 29 октября 1929 года. Окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза. Заведовал кафедрой зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ им. Ломоносова. В 1965 году избран деканом журфака. В 2007 году стал президентом факультета.

Автор более 200 научных работ. Его кандидатская диссертация была посвящена творчеству Теодора Драйзера, докторская - американской литературе ХХ века. Один из внуков Засурского - Иван - возглавляет кафедру новых медиа и теории коммуникации на факультете журналистики МГУ.