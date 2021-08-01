Общественный транспорт начнет вытеснять личный уже к 2025 году

Количество поездок на личном автомобиле в мире сократится к 2025 году в 4,5 раза, а число поездок на общественном транспорте вырастет с 471 млн до 2,2 млрд за четыре года. Об этом говорится в исследовании Juniper Research. Произойдет это благодаря так называемой системе Mobility-as-a-Service (MaaS, транспортные средства как сервис) - концепции отказа от личного транспорта в пользу поставщика услуг перевозок. Причем речь идет не только о метро или каршеринге, а об интеграции различных видов транспорта в едином приложении.

Транспортные проблемы присущи большинству мегаполисов. В мире борются с пробками по-разному: увеличивают стоимость владения личным автомобилем, повышают качество работы общественного транспорта, развивают шеринговые системы и такси, внедряют платные парковки. Но полноценной замены все еще нет, и в крупных городах люди четверть жизни проводят в дороге, рассказывает руководитель бюро T+T Architects Сергей Труханов.

Именно для этого и создана система MaaS, которая представляет собой приложение, позволяющее пользователю сформировать маршрут, используя разные виды транспорта, но единое окно тарификации и оплаты, объясняет зав. кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

"MaaS-оператор агрегирует данные от различных участников транспортного рынка: такси, наземный общественный транспорт, метрополитен, каршеринг, прокат велосипедов/самокатов и предоставляет пользователю понятный интерфейс формирования и оплаты маршрута, сочетая разные виды транспорта. Основная задача приложения - обеспечить более удобную и дешевую альтернативу поездке на личном автомобиле", - говорит эксперт.

По словам директора проектов "КБ Стрелка" Ильи Чистякова, среди городов-лидеров по внедрению системы MaaS Хельсинки, Питтсбург, Сингапур, Гетеборг, Гамбург и Штутгарт.

У внедрения системы MaaS несколько этапов. "Для начала необходимо развивать мультимодальность транспортной системы, создавать единый абонемент и удобное приложение", - говорит Чистяков. Глобальный переход потребует десятки лет, новое законодательство и инфраструктуру, соглашается Труханов.

Транспортные проблемы присущи большинству мегаполисов — в городах люди четверть жизни проводят в дороге

При этом эксперты напоминают, что пандемия оказала влияние на доверие к общественному транспорту: за год изменились транспортные привычки - больше нет ярко выраженного начала рабочего дня, альтернативные способы перемещения становятся более популярными, а вопрос возврата доверия к городскому транспорту - первоочередной в повестке городов.

В будущем можно будет говорить об использовании MaaS для управления городской транспортной системой. При этом личный транспорт точно останется, но его доля в регулярных поездках горожан будет постепенно уменьшаться. Этот процесс будет происходить быстрее в мегаполисах, но тенденция дойдет и до небольших городов, уверены эксперты.