Онколог объяснил, как отличить рак от обычной язвы

Кандидат медицинских наук, онколог-хирург СЗГМУ имени Мечникова Рустем Топузов объяснил, как отличить рак от язвы, а также назвал три продукта, провоцирующие онкологию.

Отмечается, что язву можно перепутать с язвенной формой рака. Так, если длительное лечение от язвы не приносит результатов, надо сделать биопсию. То есть, взять несколько кусочков биоптата с разных участков, чтобы исключить вероятность онкологии.

Также онколог рекомендует значительно ограничить в рационе количество выпечки из белой муки, красное мясо, сладкие газированные напитки. Их употребление связывают с повышенным риском развития рака толстой кишки, передает "Доктор Питер", ссылаясь на врача.

По словам специалиста, выпечка из серой муки грубого помола и орехи относятся к продуктам, способным снизить вероятность возникновения злокачественной опухоли.