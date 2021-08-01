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01.08.2021 05:56
Рубрика: Общество

Онколог объяснил, как отличить рак от обычной язвы

Текст: Оксана Грибанова

Кандидат медицинских наук, онколог-хирург СЗГМУ имени Мечникова Рустем Топузов объяснил, как отличить рак от язвы, а также назвал три продукта, провоцирующие онкологию.

Фото: REUTERS
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Отмечается, что язву можно перепутать с язвенной формой рака. Так, если длительное лечение от язвы не приносит результатов, надо сделать биопсию. То есть, взять несколько кусочков биоптата с разных участков, чтобы исключить вероятность онкологии.

Также онколог рекомендует значительно ограничить в рационе количество выпечки из белой муки, красное мясо, сладкие газированные напитки. Их употребление связывают с повышенным риском развития рака толстой кишки, передает "Доктор Питер", ссылаясь на врача.

По словам специалиста, выпечка из серой муки грубого помола и орехи относятся к продуктам, способным снизить вероятность возникновения злокачественной опухоли.

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