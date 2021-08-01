Онлайн-репетиторство в Германии стало прибыльным бизнесом во время пандемии, однако не все родители могут позволить себе такие расходы. Хотя почти все учащиеся в ФРГ сейчас находятся в отпуске, у немецких репетиторов разного уровня подготовки и возрастов хватает работы, сообщает телеканал Westdeutscher Rundfunk.

Пандемия коронавируса выявила ряд проблем в сфере образования, в особенности, дефицит цифровых технологий во многих немецких школах. По данным Немецкой ассоциации учителей, с начала пандемии в процессе онлайн-обучения было потеряно от 400 до 600 стандартных учебных часов. Примерно каждый пятый из одиннадцати миллионов школьников и студентов в стране нуждается в дополнительном обучении. Еще весной власти Германии обсуждали предложение о введении двух дополнительных часов онлайн-обучения в неделю в новом учебном году, который начнется в сентябре. В Берлине исходили из того, что для онлайн-обучения можно использовать студентов вузов, учителей-пенсионеров, сотрудников центров дополнительного образования.

Между тем доходы сферы онлайн-обучения в Германии растут: один только провайдер Studienkreis Online-Nachhilfe в 2020 году зарегистрировал в четыре раза больше новых пользователей, чем за несколько предыдущих лет. Другие провайдеры, такие как платформа интерактивного обучения Sofatutor, заявили, что количество его пользователей превышает миллион. С начала пандемии их число увеличилось более чем вдвое. Постоянно добавляются новые провайдеры онлайн-обучения, которые обещают "недорогие, ни к чему не обязывающие" услуги, большой прогресс в обучении. Исследователь в области образования Майкл Керрес критически относится к этой тенденции: "С некоторыми онлайн-провайдерами совсем не ясно, сколько они стоят на самом деле, кроме того, трудно что-либо узнать о качестве их услуг".

Исследование, проведенное Фондом Бертельсманна до пандемии, показало, что ежегодно в репетиторство в Германии за последние годы инвестировалось в среднем около 880 миллионов евро. Текущие данные о том, как пандемия коронавируса повлияла на репетиторский бизнес, пока недоступны. Между тем весной министр образования Аня Карличек пообещала выделить на финансирование онлайн-проектов по репетиторству в Германии в новом учебном году до двух миллиардов евро.