Первая неделя августа прервет рост рубля, сентябрь будет не легче

Российская валюта на этой неделе продолжала укрепляться после просадки в конце июня, прибавив 0,7 рубля к доллару или почти 1%. И 16 копеек к евро, что равно 0,14%. Однако первая неделя августа может пройти менее позитивно, считает эксперт "РГ".

Почему? Специально для "Российской газеты" на этот вопрос ответил Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute:

- Курс доллара на вечер пятницы составил 73,06 рубля, а евро - по 86,67 рубля. Постепенное укрепление рубля связано со снижением геополитической напряженности, несмотря на отдельные короткие вспышки. А также с укреплением цен на нефть после сильного падения на прошлой неделе. И еще с темпами вакцинации и восстановлением мировой экономики, несмотря на распространение и опасность новых штаммов.

Также позитивным фактором для рисковых валют стало заявление ФРС США о сохранении программы выкупа активов. Инвесторы более уверенно смотрят на активы развивающихся стран, тем самым инвестируя в их фондовые рынки.

Однако следующая неделя, действительно, может пройти менее позитивно, так как начнутся выплаты дивидендов, которые будут конвертировать в иностранную валюту. А также подскочит спрос на нее среди населения из-за сезона отпусков.

Предполагаемый коридор движения - 72,7-74,5 рубля за доллар и 86,3-89 рубля за евро.

Факторы, которые будут и дальше оказывать влияние на рубль, остаются без изменений - это геополитические вопросы, цены на нефтяном рынке, восстановление мировой экономики и темпы вакцинации вкупе с распространением новых штаммов вируса. Также вызывает опасения ситуация с участившимися вооруженными конфликтами в мире.

Серьезное укрепление рубля в августе маловероятно, но на пике своей стоимости он вполне может преодолеть отметку в 72 за доллар. Однако технически картина сейчас не в пользу рубля. И в течение двух месяцев возможно его падение до 77-78 рублей за доллар и примерно в район 90-92 рублей за евро.

Впрочем, коридор движения на август более оптимистичный - 72,5-77 рублей за доллар и 86-90 рублей за евро с возможными единичными отскоками выше и ниже этих диапазонов.