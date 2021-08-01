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01.08.2021 17:02
Рубрика: Экономика

Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины от коронавируса для Евросоюза

Текст: Юлия Акиньшина
Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цену за одну дозу препарата для Евросоюза (ЕС) на фоне роста мирового спроса. Об этом пишет Financial Times.

Эффективность вакцины Pfizer упала на 12 пунктов за шесть месяцев

По данным издания, закупочная цена вакцин Pfizer для стран ЕС выросла на 26%, а препаратов Moderna - почти на 13%.

В контрактах, с которыми ознакомилась газета, цена одной дозы вакцины Pfizer увеличилась с 15,5 до 19,5 евро, а дозы вакцины Moderna - c 19 до 25,5 доллара (21,5 евро по текущему курсу).

"Производители добились пересмотра первоначальных договоренностей о поставках 2,1 млрд доз препаратов в страны ЕС до 2023 года после того, как их мРНК-вакцины показали более высокую эффективность по сравнению со значительно более дешевыми вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson", - пишет издание.

Экономика Отрасли Фарминдустрия В мире Европа Вакцинация от коронавируса

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