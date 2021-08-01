Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины от коронавируса для Евросоюза

Производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цену за одну дозу препарата для Евросоюза (ЕС) на фоне роста мирового спроса. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, закупочная цена вакцин Pfizer для стран ЕС выросла на 26%, а препаратов Moderna - почти на 13%.

В контрактах, с которыми ознакомилась газета, цена одной дозы вакцины Pfizer увеличилась с 15,5 до 19,5 евро, а дозы вакцины Moderna - c 19 до 25,5 доллара (21,5 евро по текущему курсу).

"Производители добились пересмотра первоначальных договоренностей о поставках 2,1 млрд доз препаратов в страны ЕС до 2023 года после того, как их мРНК-вакцины показали более высокую эффективность по сравнению со значительно более дешевыми вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson", - пишет издание.