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01.08.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Подлинность украшений проверят в ломбарде

Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, которые попали в комиссионный магазин и ломбард (и на них обратили взыскание), получат уникальный идентификационный номер (УИН) на бирке и на самом изделии в виде штрихкода. Это означает, что бывшее в употреблении украшение можно будет проверить на подлинность через госсистему (ГИИС ДМДК), если продавец добровольно внесет туда сведения. По крайней мере, с 1 августа у него появилась такая возможность.

Потребителю для проверки подлинности изделия нужно будет скачать приложение (пока в разработке), отсканировать код на бирке и сопоставить данные в системе с тем, что на прилавке. Если реальное и заявленное не совпадут, то в приложении можно сообщить об ошибке. Серебряные украшения от маркировки освобождают, так же как драгоценности весом до трех граммов.

Фото: РИА Новости
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Для слаженной работы цепочки ювелирам, скорее всего, придется расширять штат, сократившийся за последний год в 1,5 раза - до ста тысяч человек. Бизнес будет запрашивать штрихкоды в Гознаке, сам печатать этикетки с кодами для бирок, а Пробирная палата нанесет нанометку на украшение. Участники рынка указывали, что метка на изделии легко загрязняется, ее бывает трудно считать, а при полировке код можно стереть. Вероятно, часть проблем уйдет во время технологической обкатки.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин АО "Гознак"

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