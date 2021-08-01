Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, которые попали в комиссионный магазин и ломбард (и на них обратили взыскание), получат уникальный идентификационный номер (УИН) на бирке и на самом изделии в виде штрихкода. Это означает, что бывшее в употреблении украшение можно будет проверить на подлинность через госсистему (ГИИС ДМДК), если продавец добровольно внесет туда сведения. По крайней мере, с 1 августа у него появилась такая возможность.

Потребителю для проверки подлинности изделия нужно будет скачать приложение (пока в разработке), отсканировать код на бирке и сопоставить данные в системе с тем, что на прилавке. Если реальное и заявленное не совпадут, то в приложении можно сообщить об ошибке. Серебряные украшения от маркировки освобождают, так же как драгоценности весом до трех граммов.

Для слаженной работы цепочки ювелирам, скорее всего, придется расширять штат, сократившийся за последний год в 1,5 раза - до ста тысяч человек. Бизнес будет запрашивать штрихкоды в Гознаке, сам печатать этикетки с кодами для бирок, а Пробирная палата нанесет нанометку на украшение. Участники рынка указывали, что метка на изделии легко загрязняется, ее бывает трудно считать, а при полировке код можно стереть. Вероятно, часть проблем уйдет во время технологической обкатки.