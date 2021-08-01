На 20 улицах Москвы идут полномасштабные работы по благоустройству

В городе продолжается благоустройство территорий, работы коснутся более сотни знаковых объектов и объектов социального назначения, улиц и парков. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

Более сотни знаковых мест и территорий образовательных учреждений будут благоустроены в разных районах Москвы, среди объектов благоустраиваются и 20 улиц.

"Всегда, когда мы занимаемся благоустройством, возникают дополнительные требования, и проявляется интерес горожан, появляется запрос. И запрос, конечно, тоже нас подвигает к тому, чтобы улучшать и благоустраивать город", - приводят слова Сергея Собянина портал.

Отмечается, что почти закончено благоустройство в Дмитровском переулке. Идут работы на Ленинском проспекте (от улицы Кравченко до МКАД), улице Красная Пресня и Звенигородском шоссе, участке проспекта Андропова от Нагатинской набережной до Коломенского проезда и в Пролетарском проспекте.

Благоустраиваются набережные острова Балчуг - Софийская, Раушская, Садовническая, Космодамианская и и прилегающих к ним улиц и переулков. Преобразования коснулись двух территорий в пойме реки Чермянки - участки от проезда Дежнева до улицы Молодцова и от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. После завершения работ там появятся велосипедные и пешеходные маршруты, экотропа, смотровые площадки, детские и спортивные зоны, а также эколого-просветительский центр. А сами территории станут частью парка "Яуза".

Напомним, что ранее власти сообщили о большой работе по преображению парков в столице. Если в 2011 году было всего всего около двух сотен парковых объектов, сейчас - 765 парков, площадь которых составляет 18,5 тыс. га. В рамках благоустройства на озелененных территориях появились спортивные и детские площадки, освещение, в них стало безопасно гулять и отдыхать.