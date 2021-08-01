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01.08.2021 14:32
Рубрика: Экономика

На юго-западе Москвы введут новые ограничения движения

Текст: Ирина Огилько

На юго-западе Москвы введут новые ограничения движения из-за строительства БКЛ. Как сообщает департамент транспорта Москвы, ограничения вводится на участках улицы Удальцова.

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Ограничения будут введены с 11 августа по 30 ноября 2021 года на участках ул. Удальцова.

"Ограничения движения в связи со строительством Большой кольцевой линии метро будет действовать на улице Удальцова - от д. 12 до д. 14 и от. 33 до д. 23. Период ограничения с 11 августа по 30 ноября круглосуточно", - сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

В рамках работ ограничение введут по одной полосе. При этом движение транспортных средств будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону.

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