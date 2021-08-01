Оперштаб: В Москве выявлено 2484 новых случая COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 2484 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 882 человека. На ИВЛ находятся 487 человек.

Выздоровели ещё 3475 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 363 505. В столице скончались 78 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах, например в одном из крупнейших в Европе центров вакцинации в Гостином Дворе. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.