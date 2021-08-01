Площадь отреставрированных исторических павильонов ВДНХ составляет 50 тысяч кв.м

В воскресенье, 1 августа, главной выставке страны исполнилось 82 года. После передачи территории в ведение Москвы началась реставрация и возрождение территории. Отреставрированы фонтаны, цветники, многие павильоны, и выставка стала одной из точек притяжения в городе. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Сейчас на ВДНХ работает уже более 20 музейно-выставочных площадок. Комплексно отреставрированы многие объекты культурного наследия. В их числе - исторические павильоны, арка главного входа, северный и южный входы, знаменитые фонтаны. Также в порядок привели систему цветочных партеров, каскад искусственных прудов, дубовую и каштановую рощи, Мичуринский сад. Общая площадь отреставрированных исторических павильонов достигает почти 50 тысяч квадратных метров", - рассказала Наталья Сергунина.

В ходе реставрации специалисты находят немало интересного. Так, в сентябре 2020 года в павильоне №64 "Оптика" обнаружили горельеф "Праздничный Ленинград". Композиция была скрыта за фальшстеной и хорошо сохранилась. Отреставрированные павильоны становятся новыми культурными и досуговыми пространствами. В феврале 2021-го в павильоне №7 открылся центр "Союзмультпарк".

В павильоне №38 разместился "Бизнес. Техноград" - центр обучения предпринимательским навыкам и компетенциям. Дети могут познакомиться в нем с перспективными профессиями, молодежь - поучаствовать в карьерных тренингах и улучшить навыки на разнообразных курсах, взрослые - повысить квалификацию или пройти переподготовку. А для всей семьи здесь проводятся увлекательные разовые мастер-классы по самым разным направлениям.

В мае в павильоне №29 начал работать эколого-просветительский центр "Цветоводство". Его интерактивная экспозиция посвящена природе и современными тенденциями озеленения. Также в мае в павильоне №26 "Транспорт СССР" открылся филиал Музея транспорта Москвы. Среди уникальных экспонатов - "Москвич-400", сошедший с конвейера в первый послевоенный год, "Москвич-422" 1954 года с деревянным кузовом, миллионный "Москвич-408" 1967 года и двигатель ГД-1, разработанный советскими инженерами для участия в "Формуле-1". В павильонах №53 и 54 теперь находится Музей Гаража особого назначения ФСО России. В павильоне №40 в тестовом режиме начала работать "Школа пекарей" - новый образовательный и культурно-выставочный центр, посвященный истории и современному производству хлеба.

В ближайшее время на ВДНХ откроется павильон Республики Казахстан, которому вернули исторический облик 1954 года, и Центр национальных конных традиций в павильонах №41-43. Общая площадь центра составит 25,4 тысячи квадратных метров. Это совместный проект Правительства Москвы и Кремлевской школы верховой езды.