Погода в Москве: в воскресенье воздух прогреется до плюс 28

В первый день августа в столице ожидается жаркая погода, временами возможны дожди. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, регион будет находиться на периферии антициклона, поэтому воздух сможет погреться до +26...+28 градусов. Временами пройдут кратковременные дожди - не более 1-3 мм осадков.

Содержание кислорода в пределах нормы. Атмосферное давление составит 744 мм рт ст. Как отмечают синоптики, такая погода будет вполне комфортной для организма.

Кстати, максимальная температура воздуха в этот день была в 1936 году, тогда столбики термометров поднялись до +34,4 градуса.