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Рубрика: Общество

Погода в Москве: в воскресенье воздух прогреется до плюс 28

Текст: Ирина Огилько
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В первый день августа в столице ожидается жаркая погода, временами возможны дожди. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По данным метеорологов, регион будет находиться на периферии антициклона, поэтому воздух сможет погреться до +26...+28 градусов. Временами пройдут кратковременные дожди - не более 1-3 мм осадков.

Содержание кислорода в пределах нормы. Атмосферное давление составит 744 мм рт ст. Как отмечают синоптики, такая погода будет вполне комфортной для организма.

Кстати, максимальная температура воздуха в этот день была в 1936 году, тогда столбики термометров поднялись до +34,4 градуса.

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