Семьи смогут купить льготные авиабилеты

Билеты на самолет для семейных поездок можно будет купить по льготной цене. Росавиация 1 августа завершит прием заявок от авиакомпаний на получение субсидий, продавать билеты начнут в середине месяца. В этом году на реализацию программы предусмотрено 1,35 млрд рублей. По расчетам специалистов, она охватит не менее 50 тысяч пассажиров.

Льготные авиабилеты можно будет купить только по единому бронированию для ребенка и взрослого. Фото: nadezhda1906 / iStock

Билеты со скидкой в зависимости от маршрута будут стоить от 4,6 тысячи рублей до 10,9 тысячи рублей. Государство субсидирует рейсы по 46 маршрутам. В перечень вошли города в разных частях страны. Например, это популярные у туристов города Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Некоторые субсидируемые маршруты рассчитаны на то, чтобы пассажиры могли по доступным ценам улететь в города, удаленные от центра страны. Среди таких маршрутов Благовещенск - Владивосток, Мурманск - Ростов-на-Дону, Ханты-Мансийск - Уфа, Самара - Иркутск.

При этом рейсы в Москву и Санкт-Петербург по этой программе субсидироваться не будут, так же как и полеты на южные курорты - в Сочи, Анапу, Симферополь.

Льготные тарифы будут действовать в том случае, если авиабилеты приобретут с единым бронированием на детей в возрасте до 18 лет и сопровождающих взрослых. Дети в возрасте до двух лет в сопровождении взрослых без отдельного места могут путешествовать на самолете бесплатно. Отдельное место могут предоставить со скидкой не менее 25% от специального тарифа.