Семьи смогут купить льготные авиабилеты

Новости

Американские ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе 00:42
Российский космонавт провел видеоэкскурсию по новому модулю "Наука" 00:14
В Арктике и на Дальнем Востоке стартует программа безвозмездного предоставления земли 31.07.2021
В России стартует эксперимент по маркировке антисептиков 00:01
Нарышкин: СВР фиксирует, когда россияне продвигают в США санкции против РФ 31.07.2021
Эксперт объяснила, как определить фальшивые деньги с помощью смартфона 31.07.2021
Сергей Нарышкин рассказал, когда познакомился с Владимиром Путиным 31.07.2021
За сутки 91 военнослужащий выздоровел от коронавируса 31.07.2021
Узбекистан запустил производство вакцины "Спутник V" 31.07.2021
В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов 31.07.2021
Европа в сезон отпусков встала в рекордных пробках 31.07.2021
Правительство выделит деньги на поддержку системообразующих предприятий 31.07.2021
СК задержал подозреваемых в убийстве гражданина Таджикистана в Брянске 31.07.2021
В Казани встретили чемпионку Олимпиады в Токио Марту Мартьянову 31.07.2021
Россияне стали чаще покупать билеты в день поездки 31.07.2021
"Динамо" вырвало победу у "Уфы" на последней минуте матча 31.07.2021
ЦБ РФ может снизить цель по инфляции до 2-3% 31.07.2021
Прокуратура: После нападения собаки младенец находится в тяжелом состоянии 31.07.2021
Эрдоган винит поджоги в лесных пожарах в Турции 31.07.2021
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 31.07.2021
Набиуллина: Инфляция в России будет долгосрочной 31.07.2021
В Подмосковье собака напала на двоих детей 31.07.2021
В США вспыхнул скандал в приюте для несовершеннолетних мигрантов 31.07.2021
Теннисистка Бенчич выиграла золотую медаль в женском одиночном разряде 31.07.2021
Amazon получил в ЕС рекордный штраф в 746 млн евро 31.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
01.08.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Семьи смогут купить льготные авиабилеты

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
Билеты на самолет для семейных поездок можно будет купить по льготной цене. Росавиация 1 августа завершит прием заявок от авиакомпаний на получение субсидий, продавать билеты начнут в середине месяца. В этом году на реализацию программы предусмотрено 1,35 млрд рублей. По расчетам специалистов, она охватит не менее 50 тысяч пассажиров.
Льготные авиабилеты можно будет купить только по единому бронированию для ребенка и взрослого. Фото: nadezhda1906 / iStock

Билеты со скидкой в зависимости от маршрута будут стоить от 4,6 тысячи рублей до 10,9 тысячи рублей. Государство субсидирует рейсы по 46 маршрутам. В перечень вошли города в разных частях страны. Например, это популярные у туристов города Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Некоторые субсидируемые маршруты рассчитаны на то, чтобы пассажиры могли по доступным ценам улететь в города, удаленные от центра страны. Среди таких маршрутов Благовещенск - Владивосток, Мурманск - Ростов-на-Дону, Ханты-Мансийск - Уфа, Самара - Иркутск.

Фото: iStock
Болгария упростила условия въезда для российских туристов

При этом рейсы в Москву и Санкт-Петербург по этой программе субсидироваться не будут, так же как и полеты на южные курорты - в Сочи, Анапу, Симферополь.

Льготные тарифы будут действовать в том случае, если авиабилеты приобретут с единым бронированием на детей в возрасте до 18 лет и сопровождающих взрослых. Дети в возрасте до двух лет в сопровождении взрослых без отдельного места могут путешествовать на самолете бесплатно. Отдельное место могут предоставить со скидкой не менее 25% от специального тарифа.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ПФО Татарстан Казань ПФО Нижегородская область Нижний Новгород ДФО Приморский край Владивосток Развитие туризма в России

Главное сегодня

Сергей Нарышкин рассказал, когда познакомился с Владимиром Путиным
Захарова возмущена реакцией западных СМИ на выступление россиян в Токио
Набиуллина: Инфляция в России будет долгосрочной
Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со 2 августа
Эксплуатацию МКС планируется завершить в 2028 году
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков