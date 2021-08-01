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01.08.2021 15:16
Рубрика: Общество

Собянин раскрыл модель ввода и снятия ограничений из-за COVID

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК назвал основной фактор при принятии решений об ужесточении или снятии ограничений из-за коронавируса.

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Он объяснил, что если из 23 тысяч коек, оборудованных в столичных стационарах для лечения коронавируса две трети заполняются, для властей это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры.

"И в мае-июне мы такие меры приняли, - сказал мэр. - Это был не общий локдаун, скорее - локальные меры. И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры".

Собянин называет пандемию динамической ситуацией, в условиях которой смысл управленческой работы - вовремя вводить ограничения и вовремя их отменять. По словам Собянина, введение на три недели входа в кафе и рестораны только по QR-коду привело к тому, что москвичи на порядок больше стали вакцинироваться, а контактировать друг с другом меньше. За это время заболеваемость ковидом упала в городе в 2 раза, отметил Собянин.

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