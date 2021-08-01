Телеведущий Евгений Попов предлагает создать единую систему сбора и утилизации отходов

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов предложил комплексно решать проблему со сбором и утилизацией отходов, объединив усилия законодателей, исполнительных органов власти и структур гражданского общества. Об этом он заявил на круглом столе, посвященном вопросам экологии.

Проблема мусорных полигонов и несанкционированных свалок крайне актуальна для России. Ежегодно их площадь в стране увеличивается. Только в Подмосковье более 20 мусорных полигонов. "Ко мне как к журналисту неоднократно обращались жители Москвы, которых волнуют экологические проблемы. Забота о качестве воздуха, воды, продуктов питания становится важной частью жизни современного человека - от этого зависит ее качество и продолжительность. Поэтому вопрос уничтожения свалок и рекультивации полигонов требует комплексного и максимально оперативного решения", - заметил телеведущий.

Прежде всего, как считает Евгений Попов, необходимо создать реестр всех свалок. Его формирование, как сообщила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко, планируется завершить уже в 2022 году. Журналист полагает, что для ускорения процесса необходимо привлечь к реализации проекта волонтёров экологических общественных объединений и специалистов.

Следующим шагом на пути наведения порядка в этом вопросе, по мнению Евгения Попова, должно стать форсирование строительства мусороперерабатывающих заводов и сортировочных комплексов. Попов подчеркнул, что это позволит не только улучшить экологическую ситуацию в регионе, но и получать в бюджет города дополнительный доход.

Он уверен, что максимальный эффект дает метод "кнута и пряника". "Считаю, что за несанкционированный сброс мусора штраф для юридических лиц должен составлять миллион рублей, для физических - 50 тысяч рублей. В качестве "пряника" предлагаю продумать меры поощрения для производителей, которые занимаются переработкой отходов", - отметил Евгений Попов.

Ещё одно важное направление работы, которое позволит обеспечить комплексный подход к созданию единой системы сбора и утилизации вторсырья - экологическое просвещение. "Усилия власти будут тщетными, если не повышать экологическую грамотность граждан. Надо активнее пропагандировать раздельный сбор мусора, это должно стать привычкой для людей. Здесь ключевую роль играют экологические общественные организации и эковолонтеры. Их надо активно поддерживать", - подчеркнул Евгений Попов.