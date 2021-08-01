В Иванове полицейская машина сбила девушку

В Иванове 16-летняя девушка пострадала от автомобиля МВД - полицейский УАЗ сбил ее, когда она переходила дорогу по "зебре".

Инцидент произошел в воскресенье на улице Каравайковой, за рулем УАЗа находился сотрудник батальона патрульно-постовой службы регионального УМВД. Он был трезв, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления.

Сбитой девушке медицинская помощь не понадобилась. На водителя составлен протокол о нарушении ПДД и начата служебная проверка.

- По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, - рассказали в МВД.