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01.08.2021 15:58
Рубрика: Происшествия

В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль

Текст: Ирина Огилько

На востоке столицы, в Лефортовском тоннеле, загорелся внедорожник. Движение по внешней стороне сильно затруднено. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

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Пожар произошел около половины четвертого вечера. На месте работают оперативные службы. Движение по внешней стороне тоннеля короткое время было полностью перекрыто, из-за чего образовалась внушительная пробка от Нижегородской эстакады. Затем одну полосу открыли для движения. Однако затор все ещё сохраняется.

Водителей попросили планировать маршруты в объезд восточной части ТТК и места аварии.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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