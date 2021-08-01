В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль

На востоке столицы, в Лефортовском тоннеле, загорелся внедорожник. Движение по внешней стороне сильно затруднено. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Пожар произошел около половины четвертого вечера. На месте работают оперативные службы. Движение по внешней стороне тоннеля короткое время было полностью перекрыто, из-за чего образовалась внушительная пробка от Нижегородской эстакады. Затем одну полосу открыли для движения. Однако затор все ещё сохраняется.

Водителей попросили планировать маршруты в объезд восточной части ТТК и места аварии.