В Москве заканчивается сезон "серебристых облаков"

В небе над Москвой стали чаще появляться "серебристые облака". "Это связано прежде всего с тем, что антициклон определял погоду долгое время, а именно при нем такие облака хорошо видны", - объяснил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. И напомнил, что сезон уже завершается. То есть у москвичей осталось не так много времени, чтобы насладиться необычным зрелищем.

Серебристые облака расположены в мезосфере, на высоте от 80 до 90 километров. На закате небо будто светится. Свет получается действительно серебристым.

По словам Вильфанда, метеорологи не могут точно сказать, в какой именно день можно наблюдать данное природное явление. Однако сезон "серебристых облаков" длится в Москве с середины мая до начала августа. "Очень красивые облака часа в три ночи, примерно", - добавил ученый.