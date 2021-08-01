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01.08.2021 17:08
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье на четверть сократилось число угонов и квартирных краж

Текст: Иван Егоров

В первом полугодии 2021 года число зарегистрированных преступлений в Подмосковье незначительно увеличилось на 2,8 процента и составило 38,4 тысячи. Об этом сообщил прокурор Московской области Сергей Забатурин на коллегии областного надзорного ведомства по подведению итогов работы за полгода.

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Во время продолжающейся пандемии значительно сократилось количество квартирных краж и угонов автомобилей - их стало меньше на четверть. А вот мошенники заметно активизировались - после роста в прошлом году в этом их число выросло еще почти на треть с 4122 до 5283.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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Открывая заседание коллегии Забутарин отметил, что в этом году основные усилия подмосковных прокуроров направлялись на соблюдение правопорядка в социальной сфере, особенно там, где более всего граждане чувствуют себя незащищенными. Так, в центре постоянного внимания находились вопросы пенсионного обеспечения, права ветеранов и инвалидов, оплата труда и обеспечение его безопасных условий, соблюдение жилищных прав граждан и функционирование жилищно-коммунальной сферы. Например, благодаря принятым мерам в Подмосковье в этом году была погашена задолженность по зарплате на сумму свыше 450 миллионов рублей. При этом прокурорам за эти 6 месяцев пожаловались почти 130 тысяч человек. В своих обращениях граждане чаще всего обжаловали действия или бездействие, а также решения органов следствия и дознания. Сообщали о нарушениях в сфере ЖКХ, законов об исполнительном производстве, трудовом, жилищном и земельном законодательстве, а также жаловались по многим другим вопросам. Продолжалась работа прокуроров по защите и восстановлению прав дольщиков. В первом полугодии было выявлено более 260 нарушений их прав.

По данным прокурора области, значительно выросла интенсивность надзорной деятельности в сфере ЖКХ, которая выразилась как в увеличении числа выявленных нарушений закона, так и принятых мер прокурорского реагирования и повышения их эффективности. Так, благодаря принятым мерам была погашена задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Как и прежде, в сфере защиты прав предпринимателей основные усилия прокуроров были направлены на пресечение фактов создания органами госвласти и местного самоуправления административных барьеров, а также обеспечение своевременной оплаты исполненных контрактов. В результате принятия мер прокурорского реагирования размер погашенной задолженности по публичным контрактам составил 567,4 млн руб. За 6 месяцев было выявлено 442 нарушения закона при реализации 10 национальных проектов. По материалам прокурорских проверок возбуждены и расследуются уголовные дела в сфере реализации национальных проектов "Жилье и городская среда", "Культура", "Демография", "Образование".

Фото: iStock
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Всего прокуроры области за полгода выявили почти 42 тысячи правонарушений. Для их устранения внесено более 11,7 тысячи представлений, принесено свыше 5,6 тысячи протестов, направлено в суд 3,3 тысячи исков и заявлений. В результате принятых мер прокурорского реагирования в дисциплинарном и административном порядке наказано более 16 тыс. виновных лиц, почти 1,5 тыс. лиц предостережено о недопустимости нарушения закона. По материалам прокурорских проверок возбуждено 292 уголовных дел.

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