В Подмосковье на четверть сократилось число угонов и квартирных краж

В первом полугодии 2021 года число зарегистрированных преступлений в Подмосковье незначительно увеличилось на 2,8 процента и составило 38,4 тысячи. Об этом сообщил прокурор Московской области Сергей Забатурин на коллегии областного надзорного ведомства по подведению итогов работы за полгода.

Во время продолжающейся пандемии значительно сократилось количество квартирных краж и угонов автомобилей - их стало меньше на четверть. А вот мошенники заметно активизировались - после роста в прошлом году в этом их число выросло еще почти на треть с 4122 до 5283.

Открывая заседание коллегии Забутарин отметил, что в этом году основные усилия подмосковных прокуроров направлялись на соблюдение правопорядка в социальной сфере, особенно там, где более всего граждане чувствуют себя незащищенными. Так, в центре постоянного внимания находились вопросы пенсионного обеспечения, права ветеранов и инвалидов, оплата труда и обеспечение его безопасных условий, соблюдение жилищных прав граждан и функционирование жилищно-коммунальной сферы. Например, благодаря принятым мерам в Подмосковье в этом году была погашена задолженность по зарплате на сумму свыше 450 миллионов рублей. При этом прокурорам за эти 6 месяцев пожаловались почти 130 тысяч человек. В своих обращениях граждане чаще всего обжаловали действия или бездействие, а также решения органов следствия и дознания. Сообщали о нарушениях в сфере ЖКХ, законов об исполнительном производстве, трудовом, жилищном и земельном законодательстве, а также жаловались по многим другим вопросам. Продолжалась работа прокуроров по защите и восстановлению прав дольщиков. В первом полугодии было выявлено более 260 нарушений их прав.

По данным прокурора области, значительно выросла интенсивность надзорной деятельности в сфере ЖКХ, которая выразилась как в увеличении числа выявленных нарушений закона, так и принятых мер прокурорского реагирования и повышения их эффективности. Так, благодаря принятым мерам была погашена задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Как и прежде, в сфере защиты прав предпринимателей основные усилия прокуроров были направлены на пресечение фактов создания органами госвласти и местного самоуправления административных барьеров, а также обеспечение своевременной оплаты исполненных контрактов. В результате принятия мер прокурорского реагирования размер погашенной задолженности по публичным контрактам составил 567,4 млн руб. За 6 месяцев было выявлено 442 нарушения закона при реализации 10 национальных проектов. По материалам прокурорских проверок возбуждены и расследуются уголовные дела в сфере реализации национальных проектов "Жилье и городская среда", "Культура", "Демография", "Образование".

Всего прокуроры области за полгода выявили почти 42 тысячи правонарушений. Для их устранения внесено более 11,7 тысячи представлений, принесено свыше 5,6 тысячи протестов, направлено в суд 3,3 тысячи исков и заявлений. В результате принятых мер прокурорского реагирования в дисциплинарном и административном порядке наказано более 16 тыс. виновных лиц, почти 1,5 тыс. лиц предостережено о недопустимости нарушения закона. По материалам прокурорских проверок возбуждено 292 уголовных дел.