Южно-Сахалинск и Красноярск связал прямой авиарейс

В воскресенье в аэропорту Южно-Сахалинска встретили первый самолет из Красноярска. По традиции воздушное судно проехало под водяной аркой.

Прямые перелеты между двумя городами запущены по инициативе сахалинских властей. По их мнению, открытие нового маршрута позволит улучшить доступность перелетов с Сахалина на материк в летний сезон.

- К первому сентября люди будут возвращаться из отпусков, и, конечно, нужно снять проблему нехватки авиарейсов. Для этого мы запустили рейс в Красноярск. Важно, что полеты выполняются, минуя Москву - а это самое загруженное направление. Красноярск - крупный авиационный хаб, и мы надеемся, что теперь сахалинцы и курильчане без проблем смогут вылететь на материк и вернуться домой, - заявил губернатор Валерий Лимаренко.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, рейсы будут выполняться компанией "Аэрофлот" четыре раза в неделю - по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Билет в одну сторону обойдется в сумму от 5590 рублей. Из аэропорта Емельяново дальневосточники смогут добраться в Краснодар, Сочи, Анапу, Симферополь, Санкт-Петербург и Москву.