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01.08.2021 09:32
Рубрика: Экономика

Южно-Сахалинск и Красноярск связал прямой авиарейс

Текст: Ольга Коваль

В воскресенье в аэропорту Южно-Сахалинска встретили первый самолет из Красноярска. По традиции воздушное судно проехало под водяной аркой.

Фото: nadezhda1906 / iStock
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Прямые перелеты между двумя городами запущены по инициативе сахалинских властей. По их мнению, открытие нового маршрута позволит улучшить доступность перелетов с Сахалина на материк в летний сезон.

- К первому сентября люди будут возвращаться из отпусков, и, конечно, нужно снять проблему нехватки авиарейсов. Для этого мы запустили рейс в Красноярск. Важно, что полеты выполняются, минуя Москву - а это самое загруженное направление. Красноярск - крупный авиационный хаб, и мы надеемся, что теперь сахалинцы и курильчане без проблем смогут вылететь на материк и вернуться домой, - заявил губернатор Валерий Лимаренко.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, рейсы будут выполняться компанией "Аэрофлот" четыре раза в неделю - по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Билет в одну сторону обойдется в сумму от 5590 рублей. Из аэропорта Емельяново дальневосточники смогут добраться в Краснодар, Сочи, Анапу, Симферополь, Санкт-Петербург и Москву.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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