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01.08.2021 08:11
Рубрика: Общество

На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на два километра

Текст: Ольга Коваль
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В воскресенье камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту два километра, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

Фото: iStock
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По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения и Камчатский филиал Геофизической службы РАН, на которые ссылается спасательное ведомство, шлейф пепла отнесло в юго-восточном направлении на расстояние 55 километров в сторону Кроноцкого залива.

Пеплопадов в населенных пунктах не отмечалось. Туристических групп вблизи Карымского не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе исполина не проходят.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.

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