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01.08.2021 00:01
Рубрика: Власть

В Арктике и на Дальнем Востоке стартует программа предоставления земли

Текст: Матвей Линник

С 1 августа вступают в силу поправки в федеральное законодательство, дающие право жителям арктических регионов получить в безвозмездное пользование земельные участки площадью до 1 гектара.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Участники программы "Дальневосточный гектар", уже освоившие льготные участки и оформившие их в аренду или собственность, смогут взять дополнительные наделы.

В Арктической зоне бесплатный гектар можно будет получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Для этого надо выбрать участок на онлайн-портале гектарварктике.рф, интегрированном с федеральной информационной системой "НаДальнийВосток.РФ". Сейчас в указанных регионах доступны 1,1 млн гектаров. Получить землю можно по упрощенной процедуре за месяц вместо полугода.

Первые полгода наделы в Арктике будут выдаваться в приоритетном порядке местным жителям. С 1 февраля 2022 года их смогут получить все граждане, а также участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

"Предоставление одного гектара- это степень свободы и новая возможность для активных людей. Программа рассчитана на тех, кто готовы брать землю, возделывать ее, строить на ней жилье, заниматься развитием бизнеса", - отметил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, участникам программы предложат комплекс услуг, релевантный цели получения земли. "Например, в случае со строительством дома - домокомплекты, для предпринимателей - наиболее эффективные технологии ведения бизнеса", - объяснил министр.

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