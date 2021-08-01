В двух районах Приамурья паводок затопил дома и разрушил дороги

Два района Приамурья пострадали от сильных дождей, прошедших в ночь на воскресенье.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в Завитинском районе подтоплены шесть жилых домов и 400 приусадебных участков, размыт участок трассы между Завитинском и селом Валуево вблизи озера Неумывакино. Из-за этого жители села оказались отрезанными от внешнего мира.

По данным спасателей, в населенном пункте есть необходимый запас продуктов и медикаментов, эвакуация жителей не требуется. Но на всякий случай в Завитинске на базе местной школы развернули пункт временного размещения.

В Бурейском районе подтоплены два автомобильных моста - через реки Куприяниха и Синель. Без транспортного сообщения остался поселок Талакан. Как уточнили в МЧС, продуктов и лекарств там хватит на 20 дней.

В пострадавшие районы уже прибыла оперативная группа ГУ МЧС по Амурской области. Спасатели вместе с работниками администрации проводят подворовый обход, чтобы определить, кому из жителей нужна помощь, а также подсчитывают причиненный ущерб.