Про таких людей говорят "прожил несколько жизней" - столько неожиданных поворотов было в судьбе ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова.

О том, как подрабатывал сторожем, вытаскивал из экономического кризиса Елабугу, и выводил в мировые рейтинги КФУ, рассказал он "Российской газете". А перелистал биографию Ильшат Рафкатович по случаю своего 60-летия, которое отметил 1 августа.

Вы окончили физфак КГУ, в юности собирались связать свою жизнь с наукой?

Ильшат Гафуров: В детстве я мечтал стать авиаконструктором. В 4-5 классах ходил в авиамодельный кружок. Потом встретился интересный учитель физики. В результате я увлекся, поступил на физфак, хотя родители хотели, чтобы я стал нефтяником - папа работал в "Прикамнефти".

Какова была студенческая жизнь?

Ильшат Гафуров: Конечно же, яркая, тем более, когда уезжаешь из-под опеки родителей, живешь в общежитии - свобода! Поначалу активно занимался общественной деятельностью, по субботам почти не пропускал дискотек. Но все это до той поры пока не наступила сессия. Тогда понял, что главное учеба. С 3-го курса стал работать, мне повезло, устроился охранником в детский сад неподалеку от здания физфака КГУ. Я не просто работал, но и жил там, мне выделили комнату на мансарде. Выполнял не только функции охранника, но и убирал территорию, продукты разгружал, рубил мясо. Мне еще как разнорабочему полставки платили. Кроме того, в детсаду на Новый год я подрабатывал Дедом Морозом.

После окончания университета как складывалась карьера?

Ильшат Гафуров: Меня направили на работу в Елабужский пединститут, откуда через год я поступил в аспирантуру КГУ на свой родной физфак. Через три года защитил диссертацию, как "целевик" опять был направлен в Елабугу, где преподавал физику. К 1991 году дослужился до старшего преподавателя. Потом Советский Союз развалился, и я пошел заниматься бизнесом.

Следующая важная веха в биографии связана с вашим назначением на пост главы Елабуги

Ильшат Гафуров: И в мыслях не было, что стану главой администрации, раньше подобные должности занимали люди, имевшие отношение к сельскому хозяйству, либо к партийной работе. А я в тот период, шел 1998 год, был депутатом татарстанского парламента. Тогда как раз приняли закон об особой экономической зоне "Алабуга" и неожиданно президент Татарстана Минтимер Шарипович предложил назначить меня главой администрации города. Я с интересом взялся за эту работу. Пригодился опыт бизнесмена. Использовал те же технологии, которые необходимы при управлении большой компанией. Многие критиковали меня за эти методы, говорили что, его хватит на 2-3 года, поработает, все развалит и уйдет. Хотя в те годы разваливать там было особо нечего.

Елабуга была в упадке?

Ильшат Гафуров: Да, город находился в критической экономической ситуации: огромная территория с большим количеством незавершенных объектов. Там предполагалось строить тракторный, а затем автомобильный завод. Это была последняя гигантская стройка советского периода. Но ее бросили. Надо было все приводить в порядок. И в принципе мы создали первую в Татарстане программу социально-экономического развития района. В итоге сейчас Елабужский район один из самых успешных и благополучных в республике.

Как вы восприняли ваше назначение ректором КФУ? Такой резкий поворот.

Ильшат Гафуров: Да, это было неожиданностью. Я тогда находился в Москве. И вот мне позвонили и сказали, что президент Татарстана летит в аэропорт "Бегишево" в Набережных Челнах, и я должен его встретить. Я ответил, что не могу. И буквально через 15 минут перезванивают: "Минтимер Шарипович ждет вас во Внуково". Я приехал, меня посадили в самолет и ближе к приземлению он меня спросил, люблю ли я республику и соглашусь ли я на ту должность, которую сейчас мне предложит. Я сказал: "Мы как солдаты, если прикажите - выполним".

Одна из главных задач, которую вам пришлось решать - попадание в мировые рейтинги вузов в рамках проекта 5-100.

Ильшат Гафуров: Да, при том, что это отчасти диссонировало с задачами вуза. Проект ориентирован на международную конкурентоспособность, рассчитан на научные показатели. А программа КФУ нацелена на обеспечение территории кадрами необходимыми для ее развития. Тяжело приходилось на старте гуманитариям, поскольку мало кто из них представлял, как печататься в англоязычных изданиях. Но мы, пройдя непростой путь, справились. Создали ряд новых институтов, в частности Институт фундаментальной медицины и биологии. И сегодня он один из лучших в стране. Научились работать в жестких и нестандартных условиях. Были у нас проблемы по привлечению иностранных студентов. К началу реализации программы в КФУ их училось не более 900 человек - в основном из ближнего зарубежья. Сегодня у нас около 11 тысяч иностранных студентов, представляющих более 100 стран мира. Мы научились зарабатывать и, кстати, платим большие налоги - около 2,6 миллиарда рублей в год. Кроме того, привлекая в Казань молодых людей, мы активизируем экономику. Молодежь это самая активная часть населения, как бы ее не критиковали. Они рискуют и добываются успеха. Так же как и я в свое время все бросил, ушел в бизнес, хотя родители меня отговаривали.

И все же, судьба в итоге привела вас университет…

Ильшат Гафуров: Да, и хотя ректорство было для меня новым делом, так вышло, что из семи вузов, объединенных в КФУ, к трем я имел прямое отношение. Это КГУ, Елабужский пединститут и Казанский финансово-экономический институт, где я защитил докторскую.

Однажды, когда мы создавали лицей в структуре КФУ, и я объяснял свое видение развития школы, мне один молодой чиновник сказал: "Откуда вам это знать, вы же только главой района работали". Пришлось ответить, что когда вы еще под стол пешком ходили, я уже обучал будущих педагогов. Не всем нравятся такая прямота, но вот до 60 лет дожил, пока терпят.