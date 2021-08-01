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01.08.2021 10:14
Рубрика: Власть

В Тольятти создадут индустриальный парк для пищевых производств

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в ходе рабочего визита в Автоград. Новый пищевой кластер планируется разметить в промзоне Автозаводского района на улице Коммунальной.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

27 июля Дмитрий Богданов посетил Молочный завод "Волга Индустрия", входящий в состав Ассоциации молочных производителей "ДАМОЛ". Завод после смены собственника и последовавшей за этим масштабной модернизации открылся два года назад, наладив выпуск высококачественной натуральной продукции - молока и йогуртов. Сейчас инвестор из Самары активно вкладывается в развитие производства. По словам министра, это не единственное предприятие в Тольятти, перезапущенное благодаря приходу новых инвесторов.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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- По поручению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, мы ведем активные переговоры с инвесторами, и уже есть предварительные договоренности по возобновлению работы еще нескольких крупных производств, - рассказал Дмитрий Богданов. - Сегодня также посетили площадку, планируемую под развитие пищевой промышленности в Тольятти, где мы прорабатываем возможность создания индустриального парка для пищевых производств. Сейчас уже подбираем инструменты поддержки, в том числе смотрим, каким образом можно использовать статус моногорода и Территории социально-экономического развития.

- Нам интересно развитие в Тольятти. И для города, считаю, большой плюс - появление ещё одного местного производителя продуктов питания, - говорит исполнительный директор АМП "Дамол" Алексей Сорокин. - Новое производство - это ещё и создание дополнительных рабочих мест. Надеюсь, в ближайшее время порадуем потребителей новыми, современными продуктами, которые придутся по вкусу как тольяттинцам, так и жителям всей области.

Напомним, в Самарской области поддержку бизнесу в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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