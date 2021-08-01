В Новосибирске при пожаре в многоэтажке погиб человек

В Новосибирске произошел пожар в квартире девятиэтажного дома по улице Линейная, в результате которого погиб один из жильцов.

Сообщение о пожаре в Заельцовском районе поступило в МЧС в 18.59 по местному времени.

- Первые пожарные расчеты прибыли на место вызова через шесть минут, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области. - В ходе разведки было установлено, что горит квартира на четвертом этаже. Из задымленного подъезда пожарные эвакуировали при помощи спасательных устройств шесть человек, еще десять человек эвакуировались самостоятельно.

Во время тушения в квартире был обнаружен человек без признаков жизни, его передали бригаде скорой помощи.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. Причина пожара пока неизвестна.