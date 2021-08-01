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01.08.2021 20:40
Рубрика: Происшествия

В горах КБР альпинисты получили травмы из-за камнепада

Текст: Ирина Белова

В воскресенье при восхождении в гору на территории Кабардино-Балкарии два альпиниста травмировались в результате камнепада. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по КБР
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"В 10.00 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что в ущелье Безенги, на горе Джангитау (высота 4 100 метров) при восхождении группы из двух человек на гору произошел камнепад, - говорится в сообщении. - Альпинисты получили ушибы и травмы различной степени тяжести и попросили о помощи".

Им на помощь были направлены пять спасателей поисково-спасательного подразделения "Нальчик" Эльбрусского вертолетного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Эвакуация прошла успешно. Альпинисты от госпитализации отказались.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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