В горах КБР альпинисты получили травмы из-за камнепада

В воскресенье при восхождении в гору на территории Кабардино-Балкарии два альпиниста травмировались в результате камнепада. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 10.00 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что в ущелье Безенги, на горе Джангитау (высота 4 100 метров) при восхождении группы из двух человек на гору произошел камнепад, - говорится в сообщении. - Альпинисты получили ушибы и травмы различной степени тяжести и попросили о помощи".

Им на помощь были направлены пять спасателей поисково-спасательного подразделения "Нальчик" Эльбрусского вертолетного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Эвакуация прошла успешно. Альпинисты от госпитализации отказались.