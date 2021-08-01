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01.08.2021 23:25
Рубрика: Происшествия

В КБР сель перекрыл дорогу к альплагерю со 180 туристами

Текст: Ирина Белова (Кабардино-Балкария)

В воскресенье вечером в Кабардино-Балкарии сошедший селевой поток перекрыл дорогу, ведущую к альплагерю "Безенги". Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону на своей странице в Instagram.

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"В 21.10 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в Черекском районе за селом Безенги сошел селевой поток на участок дороги, ведущей к альплагерю Безенги, где находятся 180 человек, из них десять детей", - говорится в сообщении.

В альплагере дежурят два спасателя Эльбрусского вертолетного поисково-спасательного отряда МЧС России. На место происшествия направлена оперативная группа МЧС России - три человека и одна единица техники.

Уточняется, что в альплагере имеется медицинский пункт, запасы питьевой воды и продуктов питания. С наступлением светлого времени суток спасатели организуют временную пешую переправу для туристов. Налажено взаимодействие со всеми дежурными службами Черекского района.

Расчистка автодороги начнется завтра в 6.00 силами местной администрации с помощью двух человек и бульдозера. Ориентировочное время завершения восстановительных работ - 18.00.

МЧС просит жителей и гостей республики временно воздержаться от поездок в этом направлении.

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