Дело о запрете на посуточную аренду жилья отправлено на новое рассмотрение

В Пскове житель многоквартирного дома инициировал судебное разбирательство, которое может нанести существенный урон внутреннему туризму. Окончательного решения, насколько законна посуточная аренда квартир, пока нет, мнения противоречивы.

Рассказывая о сложившейся ситуации, Ольга Бахирева не скрывает волнения и тревоги. Вот уже год их небольшой бизнес находится под угрозой, и все - из-за въедливого соседа. Весы Фемиды качаются, не в силах принять определенное положение: можно ли сдавать туристам квартиру посуточно?

Они с мужем с большим напряжением купили однушку на Октябрьском проспекте в старинном доме 1910 года постройки. Напряглись и сделали ремонт, оборудовав двухуровневую квартиру под сдачу.

У пары трое детей, деньги в такой ситуации лишними не бывают, а уровень зарплат во Пскове оставляет желать лучшего. Предпринимательская деятельность ведется законно, супруг Павел, как индивидуальный предприниматель, оформил ее по всем правилам.

То есть оформил как "аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом".

Но сосед посчитал, что Бахиревы оказывают гостиничные услуги, и обратился в суд. Основным доказательством своей правоты истец считает тот факт, что предложение Бахиревых размещено на популярном сайте бронирования жилья. Отзывы пользователей о них в основном начинаются с "Превосходно!" и "Все понравилось!". Но этот сайт разработан как для квартир, так и для гостиниц, санаториев, хостелов и так далее. Это значит, что на нем используется терминология, свойственная гостиничному бизнесу: "стойка регистрации", "номер", "стоимость бронирования" и т.д.

- Но как быть со всеми теми временными жильцами, которые находят нас не через данный ресурс, а через знакомых или другими способами? В таком случае терминология сайта нас уже никак не касается. Разве вид нашей деятельности от этого становится другим? Мы со всеми без исключения заключаем договор найма жилого помещения, - недоумевает Ольга.

По оценкам экспертов, рынок посуточной аренды составляет порядка 95 миллиардов рублей

Второй довод соседа для суда был связан с обеспечением безопасности: в квартирах могут проживать "неустановленные лица". Дело в том, что жаловался он не только на Бахиревых, но и на еще одну соседку, которая тоже сдавала квартиру. Бахиревы подчеркивают: все проживающие у них предъявляют при заселении паспорта, то есть их личность устанавливается.

Псковский горсуд этими объяснениями не удовлетворился и запретил всем ответчикам оказывать гостиничные услуги. Апелляционный суд принял во внимание письмо Минстроя России, отправленное собственникам квартиры.

- Услуги по предоставлению жилья в помещениях, предоставляемых по договору краткосрочного найма, оказываемые посетителям, находящимся вдали от своего жительства, не относятся к гостиничным услугам, а деятельность по предоставлению жилых помещений по договорам краткосрочного найма не относится к деятельности гостиниц, - сказано в письме за подписью начальника отдела реализации государственной политики Али Яндиева.

На этом основании Псковский облсуд снял запрет на сдачу квартиры внаем посуточно. Сосед подал кассационную жалобу. Собственница второй квартиры не выдержала разбирательств и продала ее. Ольга и Павел говорят, что не могут себе такого позволить - пока решение суда не вступило в законную силу, они будут зарабатывать. На прошлой неделе Третий кассационный суд удовлетворил кассацию и вернул дело на новое рассмотрение в апелляцию. Чем он мотивировал свое решение, еще не известно - оглашена только резолютивная часть.

У экспертов в сфере туризма особую тревогу вызывает то, что случай Бахиревых - не единичный. Аналогичное дело слушается в Оренбурге. Против Виктора Гриля. Он тоже сдает квартиры посуточно. Иск подало ТСЖ. Суд первой инстанции Виктор проиграл, подал апелляцию. Дата рассмотрения пока не назначена.

Окончательное разрешение спорной ситуации может иметь последствия для всего туристического рынка России. - Во многих городах гостиничный фонд не справляется с потоком туристов и сохранение посуточной аренды жилья критически важно для развития туризма в регионах, - подчеркивает Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды портала "Авито Недвижимость". - По нашим оценкам, рынок посуточной аренды в России составляет порядка 95 миллиардов рублей, - указывает он.