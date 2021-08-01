Президент РФ Владимир Путин посетил Коневский монастырь, который расположен на острове Коневец в Ладожском озере. Об этом сообщает ТАСС.

Мужской монастырь был основан преподобным Арсением Коневским в 1393 году. Многие годы он находился в плачевном состоянии. В 2016 году Владимир Путин в ходе его посещения дал поручение восстановить и основной храм, и скит Коневской иконы Божьей матери.

В результате восстановительных работ, которые основывались на архивных документах, монастырский комплекс был воссоздан.