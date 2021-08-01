В Петербурге обрушилась "Дача Кривдиной"

В Сестрорецке обрушилась крыша и часть строения "Дачи Кривдиной" - памятника истории и культуры федерального значения на пересечении улиц Садовой и Григорьева.

Как сообщают в прокуратуре Курортного района Санкт-Петербурга, ЧП произошло в ночь с 30 на 31 июля. Ведомство проверит полноту мер, принятых собственником дома по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, и в случае выявления нарушений закона примет соответствующие меры.

Деревянная дача Валентины Кривдиной в стиле модерн была построена в начале ХХ века. В советские времена здесь жили работники местного пансионата. Несмотря на то, что здание давно находится в аварийном состоянии, в нем до сих пор живет одна семья. Во время обрушения никто не пострадал.