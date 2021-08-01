В Вологде мужчина похитил 12-летнюю девочку

В Московской области нашли девочку, которая пропала в Вологде два дня назад. Как сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по Вологодской области, 30 июля житель Московской области обманом заставил 12-летнюю вологжанку выйти из дома, после чего увез ее в другой регион.
Незадолго до этого девочка переписывалась в социальной сети Instagram с пользователем, представившимся ей несовершеннолетней жительницей Московской области. Они договорились встретиться, но вместо предполагаемой подружки на встречу с ребенком приехал житель Московской области. Он сумел убедить девочку в том, что является родственником ее знакомой из социальной сети, а в Вологду приехал именно для того, чтобы организовать встречу "подружек" в Москве. В итоге юная вологжанка была увезена в другой регион, поставить родителей в известность она не успела.
Девочка была найдена в Московской области - жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. В ее поисках оперативникам активно помогали волонтеры.
Подозреваемый в похищении задержан, на месте происшествия работают сотрудники регионального следственного управления: они устанавливают возможных соучастников, проверяют причастность подозреваемого к подобным преступлениям.