В Вологде мужчина похитил 12-летнюю девочку

В Московской области нашли девочку, которая пропала в Вологде два дня назад. Как сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по Вологодской области,​ 30 июля житель Московской области обманом заставил 12-летнюю вологжанку выйти из дома, после чего увез ее в другой регион. ​

Незадолго до этого девочка переписывалась в социальной сети Instagram с пользователем, представившимся ей несовершеннолетней жительницей Московской области. Они​ договорились встретиться, но вместо предполагаемой подружки на встречу с ребенком приехал​ житель Московской области. Он сумел убедить​ девочку в том, что является родственником ее знакомой из социальной сети, а в Вологду приехал именно для того, чтобы организовать встречу "подружек"​ в Москве. В итоге юная вологжанка была увезена в другой регион, поставить родителей в известность она не успела.

Девочка была найдена в Московской области - жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.​ В ее поисках оперативникам активно помогали волонтеры.

Подозреваемый в похищении задержан, на месте происшествия работают сотрудники регионального следственного управления: они устанавливают возможных соучастников, проверяют​ причастность подозреваемого​ к подобным​ преступлениям.