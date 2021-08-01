На Кубани 20-летний нарушитель перекинул полицейского через плечо

В Ейске молодой человек, который находился на проезжей части дороги, нарушая правила дорожного движения, оказал сопротивление полицейскому.

Видео с места происшествия появилось в Сети. На кадрах видно, как сотрудник ДПС в желтом жилете со светоотражающими элементами, пытаясь задержать нарушителя, хватает его, но тот перекидывает его через плечо.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инцидент произошел минувшей ночью на территории центрального пляжа.

"При несении службы был замечен молодой человек, который находился на проезжей части дороги и нарушал правила дорожного движения, - говорится в сообщении. - Просьбу сотрудника полиции покинуть проезжую часть молодой человек проигнорировал. В дальнейшем оказал неповиновение, причинил полицейскому телесные повреждения, после чего попытался скрыться, но сразу был задержан".

Нарушителем правопорядка оказался 20-летий местный житель. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП. Материалы по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции направлены в следственные органы.