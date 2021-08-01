Непривитых туристов в отелях Кубани заставят вакцинироваться в течение трех дней

С 1 августа в Краснодарском крае начали действовать новые правила заселения в отели и санатории, в соответствии с которыми отказавшиеся вакцинироваться гости могут быть подвергнуты серьезному штрафу.

По новым правилам в августе Сочи собирается принять около 900 тысяч туристов. Фото: РИА Новости

По решению властей региона, туристам требуется предъявить сертификат о вакцинации или справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Пойдет и документ о перенесенном заболевании, причем со дня выздоровления должно пройти не более шести месяцев.

Но самое главное - к действовавшим еще с первого июля подобным требованиям добавилось совершенное новое: если этих документов у туриста нет, он может оформить свое персональное согласие на вакцинацию в течение трех дней с момента заселения. В случае последующего отказа от прививки отдыхающего могут оштрафовать на 30 тысяч рублей.

Кстати, детям до 14 лет включительно никаких документов, связанных с коронавирусом, не требуется, а подростки от 15 до 18 лет должны предъявить только отрицательный ПЦР-тест.

Исполнение требований будут контролировать мониторинговые группы, состоящие из сотрудников Роспотребнадзора, администрации города и полиции. Сейчас в Сочи работают 32 пункта вакцинации.

Между тем для желающих привиться будет организован трансфер до ближайшего пункта. А некоторые отели открывают их у себя. Первый такой пункт вакцинации на прошлой неделе открылся в отеле "Жемчужина".

"Мы прогнозируем принять в августе в Сочи около 900 тысяч туристов, - сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram канале. - Необходимо обеспечить безопасность горожан и гостей курорта в период проведения летнего сезона. Всего в августе будут работать свыше 2800 средств размещения емкостью порядка 200 тысяч мест".

За предыдущую неделю доля гостей, заселяющихся с сертификатом о вакцинации или со справкой о получении первого компонента, составила примерно 40 процентов.

"По нашему прогнозу для обеспечения вакциной туристов потребуется 50 тысяч доз, - уточнил мэр Сочи. - Министерство здравоохранения Краснодарского края подтвердило готовность обеспечить своевременную поставку вакцины в город".