В Симферополе два человека погибли при столкновении машины со столбом

В Симферополе произошло дорожно-транспортном происшествии на улице Севастопольская. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач.

В результате ДТП водитель и пассажир погибли, еще один пассажир получил травмы и доставлен в больницу.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, по предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь со стороны Севастополя в направлении центра города, выехал на полосу встречного движения и врезался в опору электропередач.

Пострадавших спасатели деблокировали из автомобиля. В ликвидации последствий аварии были задействованы 20 человек - сотрудники РСЧС и МЧС, а также семь единиц техники.

По факту ДТП проводится проверка.