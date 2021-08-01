В Тамани приготовили самый большой кубанский борщ в России

В станице Тамань Темрюкского района приготовили самый большой кубанский борщ в России. Событие было запланировано в рамках Недели кубанской кухни, которая проходит в этнопарке - выставочном комплексе "Атамань". Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Знаменитый кубанский шеф-повар Владимир Землянов планировал сварить 700 литров традиционного блюда строго по старинному рецепту, но в итоге приготовил 1101 литр борща. С таким результатом он попал в Книгу рекордов России.

Для приготовления блюда были закуплены по 80 килограммов местного лука и моркови, 120 килограммов картофеля, 100 килограммов мяса, 100 килограммов свежей капусты, 80 килограммов свеклы, 25 килограммов помидоров, 50 килограммов томатной пасты, 20 килограммов болгарского перца и 5 килограммов зелени.

Кубанский борщ-рекордсмен на наваристом бульоне на пробу доставили казакам районного казачьего общества.