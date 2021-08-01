Волгоградцы в магазине помогли задержать предполагаемого насильника

Волгоградские полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании девочки, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Преступление произошло вечером 21 июля. В Кировском районе жертвой педофила стала 14-летняя школьница. Следователи возбудили уголовное дело. По подозрению в изнасиловании несовершеннолетней объявили в розыск ранее судимого за тяжкие преступления 35-летнего местного жителя.

Накануне разыскиваемого заметили посетители магазина в Советском районе Волгограда. Бдительные граждане не только сообщили в полицию, но и удерживали подозреваемого до прибытия оперативников. В полиции пообещали, что проявивших мужество горожан наградят.

По данным пресс-службы регионального управления СКР, задержанный полностью признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.