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01.08.2021 13:12
Рубрика: Происшествия

Волгоградцы в магазине помогли задержать предполагаемого насильника

Текст: Роман Мерзляков

Волгоградские полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании девочки, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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Преступление произошло вечером 21 июля. В Кировском районе жертвой педофила стала 14-летняя школьница. Следователи возбудили уголовное дело. По подозрению в изнасиловании несовершеннолетней объявили в розыск ранее судимого за тяжкие преступления 35-летнего местного жителя.

Накануне разыскиваемого заметили посетители магазина в Советском районе Волгограда. Бдительные граждане не только сообщили в полицию, но и удерживали подозреваемого до прибытия оперативников. В полиции пообещали, что проявивших мужество горожан наградят.

По данным пресс-службы регионального управления СКР, задержанный полностью признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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