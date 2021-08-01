С 1 августа участники программы "Дальневосточный гектар", успешно освоившие землю, смогут взять дополнительный "гектар".

Кроме того, программа распространится на Арктическую зону России. Землю можно будет взять в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

В первые полгода получить участки в Арктике смогут только те, кто зарегистрирован в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях. С 1 февраля 2022 года такая возможность появится у любого россиянина, а также у участников программы по добровольному переселению соотечественников в Россию.