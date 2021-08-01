Какие законы вступают в силу в августе 2021 года

Если в семье несколько детей школьного возраста, то выплата полагается на каждого ребенка.
ЦБ ужесточил условия выдачи ипотеки
Новые значения надбавок к банковским коэффициентам риска составят от 50 до 100 процентных пунктов, в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН - отношения ежемесячных платежей по кредитам к доходам клиента). Чем выше будет ПДН заемщика по ипотеке с низким взносом, тем большими будут отчисления в резервы и нагрузка на капитал банков. Это заставит их менее охотно выдавать ипотеку с низким первоначальным взносом, а также позволит "обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым сценариям", поясняли в ЦБ.
Доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом растет. По данным ЦБ, она увеличилась с 24% во II квартале 2020 года до 45% в I квартале 2021 года.
Банки готовы к новым регуляторным мерам, об этом "РГ" сообщили представители Росбанка и банка ДОМ.РФ (входят в топ-10 по объему ипотечного портфеля). "Изменение коэффициентов риска при расчете нормативов достаточности капитала направлены на повышение обеспеченности кредитных портфелей банков за счет ограничения ипотечного кредитования с низким первоначальным взносом, - говорит директор ипотечного бизнеса банка ДОМ.РФ Игорь Ларин. - Такая мера приведет к увеличению нагрузки на капитал банков, а значит, к повышению процентных ставок по таким кредитам и использованию банками более консервативного подхода при одобрении заемщиков, запрашивающих низкий первоначальный взнос".
В связи с введением данных надбавок и повышением требований к заемщикам, а также по результатам обновления программы льготной ипотеки на фоне роста ипотечных ставок, после повышения ключевой ставки ЦБ, ожидается снижение спроса со стороны потребителей. "Банки после ипотечного бума 2020 года - начала 2021 года будут стараться скорректировать условия предоставления кредитов, с целью заинтересовать клиентов, однако рекордных объемов выдач во второй половине 2021 года ожидать не приходится", - отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин уверен, что повышение надбавок с высокой вероятностью приведет к дополнительному росту ставок по кредитам с первоначальным взносом от 15 до 20% для заемщиков с более высоким уровнем долговой нагрузки. Это окажет давление на спрос в данном сегменте рынка, однако в большей степени на объем выдач повлияет общий рост ипотечных ставок после изменения условий льготной ипотеки и заметного повышения ключевой ставки, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
Семьи смогут купить льготные авиабилеты
Билеты со скидкой в зависимости от маршрута будут стоить от 4,6 тысячи рублей до 10,9 тысячи рублей. Государство субсидирует рейсы по 46 маршрутам. В перечень вошли города в разных частях страны. Например, это популярные у туристов города Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Некоторые субсидируемые маршруты рассчитаны на то, чтобы пассажиры могли по доступным ценам улететь в города, удаленные от центра страны. Среди таких маршрутов Благовещенск - Владивосток, Мурманск - Ростов-на-Дону, Ханты-Мансийск - Уфа, Самара - Иркутск.
При этом рейсы в Москву и Санкт-Петербург по этой программе субсидироваться не будут, так же как и полеты на южные курорты - в Сочи, Анапу, Симферополь.
Льготные тарифы будут действовать в том случае, если авиабилеты приобретут с единым бронированием на детей в возрасте до 18 лет и сопровождающих взрослых. Дети в возрасте до двух лет в сопровождении взрослых без отдельного места могут путешествовать на самолете бесплатно. Отдельное место могут предоставить со скидкой не менее 25% от специального тарифа.
С 1 августа работающие пенсионеры получат надбавку к пенсии
"Чтобы с 1 августа 2021 года получить небольшую надбавку к пенсии, работающему пенсионеру необходимо соблюсти несколько условий. Первое: работать официально и получать официальную зарплату, с которой работодатель уплачивал взносы в Пенсионный фонд России. При этом перерасчет произойдет исходя из той суммы страховых взносов, которые за своего работника перечислил работодатель", - рассказал "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.
Второе условие - на пенсию надо было выйти до 1 января 2021 года. Если пенсия оформлена после 1 января 2021 года, то работающие пенсионеры в августе этого года прибавку не получат, так как заработанные ими в 2020 году пенсионные коэффициенты уже были учтены при выходе на пенсию, говорит юрист.
"Им придется подождать до следующего года и получить надбавку пропорционально отработанному и заработанному в 2021 году. Размер повышения рассчитывается индивидуально, однако не может превышать трех коэффициентов. Проведя расчет, можно понять, что при эквиваленте одного коэффициента в 98,86 рубля, максимальная надбавка к пенсии с 1 августа 2021 года составит 296 рублей", - добавил юрист.
При этом гражданину никуда обращаться не нужно. Повышение носит беззаявительный характер и будет рассчитано автоматически.
С 1 августа произойдет перерасчет доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности.
Такой перерасчет проходит четыре раза в год - с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября, поясняет Пенсионный фонд России (ПФР).
Доплата к пенсии является самостоятельной социальной выплатой, ее размер не зависит от вида и размера пенсии, к которой она установлена. Как ранее поясняли в минтруде, доплата к установленной пенсии для бывших работников организаций угольной промышленности, а также бывших членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации - это отраслевой механизм дополнительного социального обеспечения. Финансирование расходов на выплату доплат к пенсиям осуществляется за счет поступивших в ПФР дополнительно к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников.
Размер доплаты к пенсии устанавливается исходя из сумм указанных дополнительных взносов. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата в Российской Федерации.
Право на доплату к пенсии имеют члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, получающие страховые пенсии, при наличии выслуги в должностях членов летных экипажей для мужчин не менее 25 лет, для женщин - не менее 20 лет. Аналогичное требование установлено и для работников угольной промышленности.
На Дальнем Востоке можно будет получить еще гектар
Кроме того, программа распространится на Арктическую зону России. Землю можно будет взять в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии.
В первые полгода получить участки в Арктике смогут только те, кто зарегистрирован в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях. С 1 февраля 2022 года такая возможность появится у любого россиянина, а также у участников программы по добровольному переселению соотечественников в Россию.
Подлинность украшений проверят в ломбарде
Потребителю для проверки подлинности изделия нужно будет скачать приложение (пока в разработке), отсканировать код на бирке и сопоставить данные в системе с тем, что на прилавке. Если реальное и заявленное не совпадут, то в приложении можно сообщить об ошибке. Серебряные украшения от маркировки освобождают, так же как драгоценности весом до трех граммов.
Для слаженной работы цепочки ювелирам, скорее всего, придется расширять штат, сократившийся за последний год в 1,5 раза - до ста тысяч человек. Бизнес будет запрашивать штрихкоды в Гознаке, сам печатать этикетки с кодами для бирок, а Пробирная палата нанесет нанометку на украшение. Участники рынка указывали, что метка на изделии легко загрязняется, ее бывает трудно считать, а при полировке код можно стереть. Вероятно, часть проблем уйдет во время технологической обкатки.
Родители смогут получить единовременную выплату на школьников
Чтобы претендовать на выплату, шесть лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2021 года, а 18 лет - не раньше даты выхода президентского указа о выплатах. Таким образом, выплаты положены на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года включительно.
Сначала предполагалось, что выплаты начнутся с 16 августа. Однако президент Владимир Путин поручил начать их раньше - уже со 2 августа. Это сделано для того, чтобы люди могли не спеша подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети были собраны в школу. По словам главы минтруда Антона Котякова, технически к более раннему старту выплат все готово.
Большинство родителей уже получили предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить, они доступны на портале госуслуг. Можно также лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. При себе нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС родителя и ребенка.
Как разъясняет минтруд, если в семье несколько детей школьного возраста, то выплата полагается на каждого ребенка. При этом подавать отдельное заявление на каждого ребенка не нужно. Можно указать всех детей в одном заявлении. Если родители не успеют подать заявление, они могут сделать это и позднее. Заявление можно направить вплоть до 1 ноября 2021 года. И даже если родитель подаст заявление 31 октября, он получит выплату.
Выплаты также положены на детей с особенностями развития в возрасте от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение по общеобразовательным программам.
Деньги придут на карту любой платежной системы. Поскольку выплата единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы "Мир".
Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
31 августа завершается программа "детского кешбэка", по которой можно купить путевку в детский лагерь и получить компенсацию части ее стоимости. По условиям программы семьи могут отправить ребенка в детский лагерь, получив кешбэк в 50%, но максимально 20 тысяч рублей. Оплатить путевку нужно по карте "Мир". На нее же автоматически вернется часть стоимости.
По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, отправить ребенка в детский лагерь можно начиная со старта программы в течение всего лета и с возможностью вернуться до 15 сентября. Таким образом, охвачена вся летняя оздоровительная кампания.
В программе участвуют только стационарные лагеря круглосуточного пребывания, входящие в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах РФ. Список таких лагерей есть на сайте госуслуг. То есть за городские, где дети проводят весь день, а ночуют дома - нет. За походы с палатками, экспедиции или экскурсионные поездки - тоже нет. Ребенок на момент начала поездки должен быть младше 18 лет.
Подготовил Евгений Гайва
За поход на фитнес можно будет получать налоговый вычет с 2023 года
Претендовать на этот вычет плательщик может как в отношении себя, так и на несовершеннолетних детей (усыновленных и подопечных тоже). Сумма расходов, за которую можно получить все социальные вычеты, - 120 000 рублей в год (максимальная сумма возврата по ним - до 15 600 рублей, 13%). То есть если плательщик пользуется, например, вычетом на покупку лекарств и тратит на них в год 110 000 рублей, то база на спортивный вычет останется только 10 000 рублей.
Если плательщик оплатил физкультурно-оздоровительные услуги за себя и детей в общей сумме, например, 45 000 рублей за год, то он вправе получить вычет именно с 45 000 рублей, уточнили "РГ" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Этому плательщику вернут НДФЛ 5 850 рублей .
Доказательством занятия спортом станут копия договора на оказание услуг и чек. Получить вычет можно будет, если на дату оплаты физкультурно-спортивная организация (или ИП) включена в соответствующий перечень.
Работа над критериями попадания туда еще не закончена, рассказала "РГ" президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева. По ее словам, в актуальном на конец июня проекте перечня, помимо прочего, были пункты о том, что организация должна работать в сфере физкультуры и спорта не менее года, у нее не должно быть долгов перед ФНС или бюджетом. По видам услуг помимо обычных клубов в список предлагалось включать в том числе и тех, кто сдает в аренду спортинвентарь, а также тех, кто организует занятия спортом по месту работы.
По словам Киселевой, только вычетом клубы не компенсируют потерь от пандемии. Но, понимая, что единственная возможность выйти из кризиса - расширить рынок за счет популяризации спорта и роста доли занимающихся, индустрия закон о вычете поддержала.
Люди, которые занимаются спортом, на 30% реже госпитализируются с осложнениями из-за коронавируса, рассказала "РГ" заведующая вторым инфекционным отделением госпиталя в Видном Марина Царева. Она рекомендовала дозированные физические нагрузки пациентам, которые переболели коронавирусом при условии, что заболевание не привело к серьезным осложнениям, например, миокардиту. Она подчеркнула, что заниматься спортом после выздоровления нужно, чтобы помочь организму восстановиться, но делать это необходимо аккуратно, постепенно возвращаясь к привычному графику занятий.
Сначала тренировки должны быть короткими и проходить один раз в неделю, затем можно увеличить их кратность, время, и лишь в последнюю очередь - нагрузку. Царева посоветовала пациентам, переболевшим коронавирусом, заняться плаванием. По ее словам, плавание более всего подходит для восстановления легких, потому что бережно тренирует дыхательную систему.
Подготовила Елена Манукиян
"Заниматься здоровьем работников - в интересах работодателей, - сказал "РГ" замглавы минздрава Олег Салагай. - Это направление предусмотрено входящим в нацпроект "Демография" федеральным проектом "Укрепление общественного здоровья".
По сути, сторонники такого подхода ориентируются на положительный опыт прошлых лет: в советское время все крупные предприятия и организации имели собственные оздоровительные комплексы и программы.
"Укрепление общественного здоровья на рабочих местах - перспективное и важное направление. Во-первых, на работе мы проводим очень много времени, во-вторых, совместные занятия спортом не только укрепляют здоровье каждому работнику, но и оздоравливают коллектив в целом", - отметил Салагай.
Подготовила Ирина Невинная