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01.08.2021 14:19
Рубрика: Экономика

Роман Романенко поддержал предложение об индексации пенсий работающим пенсионерам

Текст: Любовь Проценко
Фото: Иван Степанов/ Сайт Госдумы РФ Фото: Иван Степанов/ Сайт Госдумы РФ
Фото: Иван Степанов/ Сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко считает, что назрела необходимость расширения форм поддержки людей старшего поколения и внесения корректировок в пенсионное законодательство.

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В Правительстве РФ рассматривается вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий работающим пенсионерам.

"Отмена в 2016 году индексации пенсий работающим пенсионерам привела к тому, что пожилые люди стали искать неофициальную работу с зарплатой в "конвертах". А это, как мы знаем, большие риски быть обманутыми и не получить ничего вообще. Для защиты прав пенсионеров считаю важным внести необходимые поправки в законодательство", - прокомментировал Роман Романенко.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рекомендовала Минтруду, Минфину и Минэкономразвития России вместе с социальными партнёрами проработать вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий для работающих пенсионеров.

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Закон об отмене индексации был принят в 2016 году, но его применение вызывало много вопросов.

Депутат Госдумы считает, что необходимость корректировки этого закона давно назрела. Кроме того, он предложил ещё одну меру поддержки этой категории россиян.

"На мой взгляд, нужно пойти ещё дальше: отменить для тех, кто уже заработал себе на пенсию, обязанность продолжать платить пенсионные взносы. Эта мера даст 22% прибавку к зарплате пенсионеров, что станет хорошей поддержкой для людей старшего поколения", - заявил Герой России.

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