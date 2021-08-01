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01.08.2021 15:07
Рубрика: Экономика

Россия ввела экспортные пошлины на металлы

Текст: Юлия Акиньшина

Россия ввела экспортные пошлины на черные и цветные металлы, которые будут с 1 августа и до конца 2021 года. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну). Величина последнего рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для чёрных металлов) с учётом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Взрывной рост мировых цен на металлы и, как следствие, подорожание такой продукции на внутреннем рынке затрудняли реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовали дополнительных расходов на строительство социальных объектов и производство промышленной продукции. Введение пошлин позволит смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены на металлы и металлопродукцию. По подсчетам Минфина, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд руб.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство

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