Россия ввела экспортные пошлины на металлы

Россия ввела экспортные пошлины на черные и цветные металлы, которые будут с 1 августа и до конца 2021 года. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну). Величина последнего рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для чёрных металлов) с учётом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

Взрывной рост мировых цен на металлы и, как следствие, подорожание такой продукции на внутреннем рынке затрудняли реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовали дополнительных расходов на строительство социальных объектов и производство промышленной продукции. Введение пошлин позволит смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены на металлы и металлопродукцию. По подсчетам Минфина, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд руб.