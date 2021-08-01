Новости

Американские ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе 00:42
Российский космонавт провел видеоэкскурсию по новому модулю "Наука" 00:14
В Арктике и на Дальнем Востоке стартует программа безвозмездного предоставления земли 31.07.2021
В России стартует эксперимент по маркировке антисептиков 00:01
Нарышкин: СВР фиксирует, когда россияне продвигают в США санкции против РФ 31.07.2021
Эксперт объяснила, как определить фальшивые деньги с помощью смартфона 31.07.2021
Сергей Нарышкин рассказал, когда познакомился с Владимиром Путиным 31.07.2021
За сутки 91 военнослужащий выздоровел от коронавируса 31.07.2021
Узбекистан запустил производство вакцины "Спутник V" 31.07.2021
В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов 31.07.2021
Европа в сезон отпусков встала в рекордных пробках 31.07.2021
Правительство выделит деньги на поддержку системообразующих предприятий 31.07.2021
СК задержал подозреваемых в убийстве гражданина Таджикистана в Брянске 31.07.2021
В Казани встретили чемпионку Олимпиады в Токио Марту Мартьянову 31.07.2021
Россияне стали чаще покупать билеты в день поездки 31.07.2021
"Динамо" вырвало победу у "Уфы" на последней минуте матча 31.07.2021
ЦБ РФ может снизить цель по инфляции до 2-3% 31.07.2021
Прокуратура: После нападения собаки младенец находится в тяжелом состоянии 31.07.2021
Эрдоган винит поджоги в лесных пожарах в Турции 31.07.2021
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 31.07.2021
Набиуллина: Инфляция в России будет долгосрочной 31.07.2021
В Подмосковье собака напала на двоих детей 31.07.2021
В США вспыхнул скандал в приюте для несовершеннолетних мигрантов 31.07.2021
Теннисистка Бенчич выиграла золотую медаль в женском одиночном разряде 31.07.2021
Amazon получил в ЕС рекордный штраф в 746 млн евро 31.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
01.08.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Вырастут пенсии у работающих пенсионеров

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
С 1 августа работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий по результатам работы за прошлый год. Это делается ежегодно. Повышенные пенсии получат около десяти миллионов человек. Именно столько, по оценке Совета Федерации, в стране работающих пенсионеров.

"Чтобы с 1 августа 2021 года получить небольшую надбавку к пенсии, работающему пенсионеру необходимо соблюсти несколько условий. Первое: работать официально и получать официальную зарплату, с которой работодатель уплачивал взносы в Пенсионный фонд России. При этом перерасчет произойдет исходя из той суммы страховых взносов, которые за своего работника перечислил работодатель", - рассказал "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Россиянам напомнили, как законно увеличить свою пенсию

Второе условие - на пенсию надо было выйти до 1 января 2021 года. Если пенсия оформлена после 1 января 2021 года, то работающие пенсионеры в августе этого года прибавку не получат, так как заработанные ими в 2020 году пенсионные коэффициенты уже были учтены при выходе на пенсию, говорит юрист.

"Им придется подождать до следующего года и получить надбавку пропорционально отработанному и заработанному в 2021 году. Размер повышения рассчитывается индивидуально, однако не может превышать трех коэффициентов. Проведя расчет, можно понять, что при эквиваленте одного коэффициента в 98,86 рубля, максимальная надбавка к пенсии с 1 августа 2021 года составит 296 рублей", - добавил юрист.

При этом гражданину никуда обращаться не нужно. Повышение носит беззаявительный характер и будет рассчитано автоматически.

Между тем

С 1 августа произойдет перерасчет доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности.

Такой перерасчет проходит четыре раза в год - с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября, поясняет Пенсионный фонд России (ПФР).

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Россияне назвали города, в которых хотели бы жить на пенсии

Доплата к пенсии является самостоятельной социальной выплатой, ее размер не зависит от вида и размера пенсии, к которой она установлена. Как ранее поясняли в минтруде, доплата к установленной пенсии для бывших работников организаций угольной промышленности, а также бывших членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации - это отраслевой механизм дополнительного социального обеспечения. Финансирование расходов на выплату доплат к пенсиям осуществляется за счет поступивших в ПФР дополнительно к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников.

Размер доплаты к пенсии устанавливается исходя из сумм указанных дополнительных взносов. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата в Российской Федерации.

Право на доплату к пенсии имеют члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, получающие страховые пенсии, при наличии выслуги в должностях членов летных экипажей для мужчин не менее 25 лет, для женщин - не менее 20 лет. Аналогичное требование установлено и для работников угольной промышленности.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Правительство Минтруд Изменение пенсионного законодательства Повышение пенсий Вопросы о пенсии

Главное сегодня

Сергей Нарышкин рассказал, когда познакомился с Владимиром Путиным
Захарова возмущена реакцией западных СМИ на выступление россиян в Токио
Набиуллина: Инфляция в России будет долгосрочной
Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со 2 августа
Эксплуатацию МКС планируется завершить в 2028 году
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков