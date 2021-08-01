"Чтобы с 1 августа 2021 года получить небольшую надбавку к пенсии, работающему пенсионеру необходимо соблюсти несколько условий. Первое: работать официально и получать официальную зарплату, с которой работодатель уплачивал взносы в Пенсионный фонд России. При этом перерасчет произойдет исходя из той суммы страховых взносов, которые за своего работника перечислил работодатель", - рассказал "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.
Второе условие - на пенсию надо было выйти до 1 января 2021 года. Если пенсия оформлена после 1 января 2021 года, то работающие пенсионеры в августе этого года прибавку не получат, так как заработанные ими в 2020 году пенсионные коэффициенты уже были учтены при выходе на пенсию, говорит юрист.
"Им придется подождать до следующего года и получить надбавку пропорционально отработанному и заработанному в 2021 году. Размер повышения рассчитывается индивидуально, однако не может превышать трех коэффициентов. Проведя расчет, можно понять, что при эквиваленте одного коэффициента в 98,86 рубля, максимальная надбавка к пенсии с 1 августа 2021 года составит 296 рублей", - добавил юрист.
При этом гражданину никуда обращаться не нужно. Повышение носит беззаявительный характер и будет рассчитано автоматически.
С 1 августа произойдет перерасчет доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности.
Такой перерасчет проходит четыре раза в год - с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября, поясняет Пенсионный фонд России (ПФР).
Доплата к пенсии является самостоятельной социальной выплатой, ее размер не зависит от вида и размера пенсии, к которой она установлена. Как ранее поясняли в минтруде, доплата к установленной пенсии для бывших работников организаций угольной промышленности, а также бывших членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации - это отраслевой механизм дополнительного социального обеспечения. Финансирование расходов на выплату доплат к пенсиям осуществляется за счет поступивших в ПФР дополнительно к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников.
Размер доплаты к пенсии устанавливается исходя из сумм указанных дополнительных взносов. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата в Российской Федерации.
Право на доплату к пенсии имеют члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, получающие страховые пенсии, при наличии выслуги в должностях членов летных экипажей для мужчин не менее 25 лет, для женщин - не менее 20 лет. Аналогичное требование установлено и для работников угольной промышленности.