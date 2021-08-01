С 1 августа работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий по результатам работы за прошлый год. Это делается ежегодно. Повышенные пенсии получат около десяти миллионов человек. Именно столько, по оценке Совета Федерации, в стране работающих пенсионеров.

"Чтобы с 1 августа 2021 года получить небольшую надбавку к пенсии, работающему пенсионеру необходимо соблюсти несколько условий. Первое: работать официально и получать официальную зарплату, с которой работодатель уплачивал взносы в Пенсионный фонд России. При этом перерасчет произойдет исходя из той суммы страховых взносов, которые за своего работника перечислил работодатель", - рассказал "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Второе условие - на пенсию надо было выйти до 1 января 2021 года. Если пенсия оформлена после 1 января 2021 года, то работающие пенсионеры в августе этого года прибавку не получат, так как заработанные ими в 2020 году пенсионные коэффициенты уже были учтены при выходе на пенсию, говорит юрист.

"Им придется подождать до следующего года и получить надбавку пропорционально отработанному и заработанному в 2021 году. Размер повышения рассчитывается индивидуально, однако не может превышать трех коэффициентов. Проведя расчет, можно понять, что при эквиваленте одного коэффициента в 98,86 рубля, максимальная надбавка к пенсии с 1 августа 2021 года составит 296 рублей", - добавил юрист.

При этом гражданину никуда обращаться не нужно. Повышение носит беззаявительный характер и будет рассчитано автоматически.

Между тем

С 1 августа произойдет перерасчет доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности.

Такой перерасчет проходит четыре раза в год - с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября, поясняет Пенсионный фонд России (ПФР).

Доплата к пенсии является самостоятельной социальной выплатой, ее размер не зависит от вида и размера пенсии, к которой она установлена. Как ранее поясняли в минтруде, доплата к установленной пенсии для бывших работников организаций угольной промышленности, а также бывших членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации - это отраслевой механизм дополнительного социального обеспечения. Финансирование расходов на выплату доплат к пенсиям осуществляется за счет поступивших в ПФР дополнительно к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников.

Размер доплаты к пенсии устанавливается исходя из сумм указанных дополнительных взносов. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата в Российской Федерации.

Право на доплату к пенсии имеют члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, получающие страховые пенсии, при наличии выслуги в должностях членов летных экипажей для мужчин не менее 25 лет, для женщин - не менее 20 лет. Аналогичное требование установлено и для работников угольной промышленности.