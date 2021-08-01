Шеринг-сервисы остаются убыточными, несмотря на популярность

Новости

Более 33 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:13
В парке "Патриот" появился сквер военных инженеров 21:03
Организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за пожары в Турции 20:51
Маракасы и гитары: В Ростове встретили олимпийскую чемпионку Коробейникову 20:49
Главный инфекционист США назвал причину роста заболеваемости COVID-19 20:45
"Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью в РПЛ 19:48
На востоке Турции из-за наводнения погибло большое количество скота 19:24
Окон стал 111-м в истории "Формулы-1" победителем Гран-при 19:19
Турция направила десантные катера в Мармарис для эвакуации людей 19:17
Федор Добронравов рассказал, когда выйдет финальный сезон "Сватов" 18:03
В Вологде мужчина похитил 12-летнюю девочку 17:29
Путин поздравил российских теннисистов с победой на Олимпиаде 17:14
В Подмосковье на четверть сократилось число угонов и квартирных краж 17:08
Двух призеров Игр из Грузии попросили покинуть Олимпиаду за прогулку по Токио 17:05
Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины от коронавируса для Евросоюза 17:02
Мэр Сочи поздравил Елену Веснину с серебром на Олимпиаде в Токио 17:01
Из-за коронавируса на Кипре ввели новые правила для туристов 16:44
Баршим и Тамбери завоевали золото в прыжках в высоту 16:42
Итальянский бегун победил на стометровке на Олимпиаде в Токио 16:27
Венесуэльская легкоатлетка Рохас установила мировой рекорд в тройном прыжке 16:12
В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль 15:58
Ученые назвали причины появления новых штаммов коронавируса 15:55
Елена Вартанова: Засурский был для нас учителем и моральным компасом 15:46
В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус начнет отступать 15:37
Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов IRONMAN 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
01.08.2021 20:42
Рубрика: Экономика

Шеринг-сервисы остаются убыточными, несмотря на популярность

Текст: Юлия Акиньшина
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(8523)
Экономика совместного потребления, взорвавшая мировой рынок несколько лет назад и обещавшая при помощи лишь мобильных приложений изменить мир, по-прежнему остается убыточной. При этом такие популярные сервисы как Uber (убыток за первый квартал 2021 года составил $108 млн) и Airbnb (убыток первого квартала - $1,17 млрд) продолжают оставаться популярными и даже фиксируют рост заказов и бронирований. В чем секрет шеринговой экономики и как, владея лишь интернет-приложением, завоевать интерес инвестора, выясняла "РГ".
Шеринговая экономика будет существовать, пока есть запрос аудитории. Фото: Сергей Михеев Шеринговая экономика будет существовать, пока есть запрос аудитории. Фото: Сергей Михеев
Шеринговая экономика будет существовать, пока есть запрос аудитории. Фото: Сергей Михеев

Шеринговая экономика - это часть сложного социально-экономического процесса, который связан с ломкой принятых представлений о благоденствии, отмечает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им Г.В. Плеханова Игорь Строганов.
Смогут ли лимиты на кикшеринг сделать самокаты безопаснее

Несколько десятков лет назад средний человек в мире хотел купить себе квартиру, машину, электронику и еще много интересных ему вещей для совершенно разных нужд. Эта модель тщательно создавалась промышленными и производственными компаниями, которым нужен был стабильный, постоянно растущий рынок сбыта своей продукции, а также финансовыми компаниями, которые в итоге выдавали кредиты на покупку всех этих вещей. "Эта модель создавала определенную стабильность в обществе, так как давала четко понятную и ощутимую цель в жизни. Ты работаешь, добиваешься успеха - получаешь потребление определенных благ", - объясняет Строганов.

К XXI веку мировая экономика пришла с цепочкой кризисов, связанных в том числе и с потреблением, перепроизводством благ и перенаселением крупных городских агломераций, а также с критически выросшим расслоением доходов населения. Дать "американскую мечту" каждому оказалось невозможно. В помощь пришла шеринговая экономика.

"На развитии шеринг-сервисов сказывается смена поколений. В то время как для поколения "икс" (рожденные в 1964-1983 гг.) приоритетом является стабильность и приобретение товаров, миллениалы (рожденные в 1984-2000 гг.) стремятся к потреблению услуг и не связывают успех с владением большим количеством вещей. Все больше людей используют каршеринг и предпочитают арендовать жилье, вместо того чтобы покупать собственное", - добавляет аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Все больше людей используют каршеринг и предпочитают арендовать жилье, вместо того чтобы покупать свое 

Но это видение будущего, по словам экспертов, не слишком оправдалось. Только Uber и Airbnb росли быстрыми темпами, которым оставалось позавидовать другим сервисам. При этом, по словам Строганова, шеринговая система будет существовать, несмотря и на убыточность, пока есть запрос аудитории с такими ценностями. Способствует этму и пандемия, из-за которой все больше людей в мире, потерявших работу, идут в эту систему. В шеринг-сервисы продолжат вкладываться инвесторы, потому что данный момент - это новая нормальность, выгодная и удобная всем., и чем она сменится - предсказать невозможно.

Экономика Бизнес

Главное сегодня

Президент МОК Томас Бах поддержал российских спортсменов
Путин посетил Коневский монастырь
Гимнастка Ильянкова завоевала серебро в упражнении на разновысоких брусьях
Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в РФ
Эксперт назвал число невыездных из-за долгов россиян
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков