Шеринг-сервисы остаются убыточными, несмотря на популярность

Экономика совместного потребления, взорвавшая мировой рынок несколько лет назад и обещавшая при помощи лишь мобильных приложений изменить мир, по-прежнему остается убыточной. При этом такие популярные сервисы как Uber (убыток за первый квартал 2021 года составил $108 млн) и Airbnb (убыток первого квартала - $1,17 млрд) продолжают оставаться популярными и даже фиксируют рост заказов и бронирований. В чем секрет шеринговой экономики и как, владея лишь интернет-приложением, завоевать интерес инвестора, выясняла "РГ".

Шеринговая экономика - это часть сложного социально-экономического процесса, который связан с ломкой принятых представлений о благоденствии, отмечает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им Г.В. Плеханова Игорь Строганов.

Несколько десятков лет назад средний человек в мире хотел купить себе квартиру, машину, электронику и еще много интересных ему вещей для совершенно разных нужд. Эта модель тщательно создавалась промышленными и производственными компаниями, которым нужен был стабильный, постоянно растущий рынок сбыта своей продукции, а также финансовыми компаниями, которые в итоге выдавали кредиты на покупку всех этих вещей. "Эта модель создавала определенную стабильность в обществе, так как давала четко понятную и ощутимую цель в жизни. Ты работаешь, добиваешься успеха - получаешь потребление определенных благ", - объясняет Строганов.

К XXI веку мировая экономика пришла с цепочкой кризисов, связанных в том числе и с потреблением, перепроизводством благ и перенаселением крупных городских агломераций, а также с критически выросшим расслоением доходов населения. Дать "американскую мечту" каждому оказалось невозможно. В помощь пришла шеринговая экономика.

"На развитии шеринг-сервисов сказывается смена поколений. В то время как для поколения "икс" (рожденные в 1964-1983 гг.) приоритетом является стабильность и приобретение товаров, миллениалы (рожденные в 1984-2000 гг.) стремятся к потреблению услуг и не связывают успех с владением большим количеством вещей. Все больше людей используют каршеринг и предпочитают арендовать жилье, вместо того чтобы покупать собственное", - добавляет аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Все больше людей используют каршеринг и предпочитают арендовать жилье, вместо того чтобы покупать свое

Но это видение будущего, по словам экспертов, не слишком оправдалось. Только Uber и Airbnb росли быстрыми темпами, которым оставалось позавидовать другим сервисам. При этом, по словам Строганова, шеринговая система будет существовать, несмотря и на убыточность, пока есть запрос аудитории с такими ценностями. Способствует этму и пандемия, из-за которой все больше людей в мире, потерявших работу, идут в эту систему. В шеринг-сервисы продолжат вкладываться инвесторы, потому что данный момент - это новая нормальность, выгодная и удобная всем., и чем она сменится - предсказать невозможно.